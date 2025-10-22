Presupuesto 2026: Asamblea continuará debate mañana; diputados cuestionan recaudación fiscal

La <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> se mantiene en <b>sesión permanente</b> para continuar el <b>segundo debate</b> del proyecto de ley 293, que establece el <b><a href="/tag/-/meta/presupuesto-general-del-estado">Presupuesto General del Estado 2026</a></b>, por <b>$34.901 millones.</b>Durante la sesión, que se extendió por varias horas, participaron el <b>ministro de Economía y Finanzas, <a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">Felipe Chapman</a></b>, el <b>viceministro de Finanzas, Fausto Fernández,</b> y el <b>director de la DGI, Camilo Valdés</b>. Las principales inquietudes de los diputados giraron en torno a <b>la recaudación fiscal</b> y <b>las auditorías realizadas por el actual gobierno</b>.Chapman afirmó que el Ejecutivo recibió <b>una herencia económica negativa</b>, pero que se están tomando medidas para <b>reducir la deuda pública</b> y <b>fortalecer la estabilidad financiera</b>.El proyecto, aprobado en <b>primer debate por la Comisión de Presupuesto</b>, prioriza incrementos en <b>educación, salud y el sector agropecuario</b>. Incluye <b>$104 millones</b> para infraestructura educativa, <b>$319.5 millones</b> para medicamentos y <b>$31.5 millones</b> para impulsar la producción agrícola.El MEF proyecta una <b>disminución del déficit fiscal</b> del <b>4.0% del<a href="/tag/-/meta/pib-producto-interno-bruto"> Producto Interno Bruto (PIB)</a> en 2025 al 3.5% en 2026</b>, en cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.El pleno continuará la discusión <b>artículo por artículo</b> hasta completar el segundo debate, en un contexto de creciente atención ciudadana sobre el <b>uso del gasto público y la sostenibilidad económica</b>.