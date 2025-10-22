Presupuesto 2026: Asamblea continuará debate mañana; diputados cuestionan recaudación fiscal

La Asamblea Nacional se mantiene en sesión permanente para continuar el segundo debate del proyecto de ley 293, que establece el Presupuesto General del Estado 2026, por $34.901 millones.

Durante la sesión, que se extendió por varias horas, participaron el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, y el director de la DGI, Camilo Valdés. Las principales inquietudes de los diputados giraron en torno a la recaudación fiscal y las auditorías realizadas por el actual gobierno.

Chapman afirmó que el Ejecutivo recibió una herencia económica negativa, pero que se están tomando medidas para reducir la deuda pública y fortalecer la estabilidad financiera.

El proyecto, aprobado en primer debate por la Comisión de Presupuesto, prioriza incrementos en educación, salud y el sector agropecuario. Incluye $104 millones para infraestructura educativa, $319.5 millones para medicamentos y $31.5 millones para impulsar la producción agrícola.

El MEF proyecta una disminución del déficit fiscal del 4.0% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 al 3.5% en 2026, en cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

El pleno continuará la discusión artículo por artículo hasta completar el segundo debate, en un contexto de creciente atención ciudadana sobre el uso del gasto público y la sostenibilidad económica.