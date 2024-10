Añadió que si un ministro de Economía es popular no está haciendo bien su trabajo.

El ministro explicó que el presupuesto no se presentó a tiempo a la Asamblea Nacional porque le iba hacer daño al pueblo panameño.

Los diputados que integran el pleno de la Asamblea Nacional aprobaron la tarde de este miércoles 30 de octubre en segundo debate el proyecto de ley No. 143, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2025.

En la madrugada de este miércoles la Asamblea Nacional declaró la sala ilustrada en el marco de la discusión del segundo debate al proyecto de ley No. 143, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025.

El segundo debate comenzó a las 7:58 p.m. de este martes 29 de octubre. No obstante, el pleno comenzó el martes a las 11:00 a.m., pero se debatieron y aprobaron otros proyectos, como el número 84, que crea el patrimonio cultural panameño la Ruta Colonial Transístmica de Panamá.

Luego de más de nueve horas de debate los diputados dieron por terminada la sesión pasada las 5:18 a.m. de este 30 de octubre.

Anteriormente se leyó el informe de minorías, en el que se pedía que se regresara a primer debate el proyecto de ley. Sin embargo, no fue aprobado por las bancadas de los partidos.

La sesión se reanudará a las 11:30 a.m. para seguir con el segundo debate del proyecto de ley No. 145.

Richards recalcó que la sesión terminó a las 5:18 a.m. y dijo que este 30 de octubre se efectuará la votación en la que estará la bancada independiente.

Además, recalcó que no faltaron los cuestionamientos al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre el Ifarhu y el tema de la Unachi.

En tanto, la diputada Alejandra Brenes le dijo al equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a Chapman que no se dejarán chantajear de nadie.

Sin embargo, esta petición no fue aceptada por el resto de los diputados, especialmente las de las bancadas de los partidos políticos.

Prado recordó que era la primera vez en 20 años que no se efectuaban las vistas presupuestarias.

Chapman enfatizó a Prado que él no ha estado promoviendo que no se realicen las vistas presupuestarias. “Yo nunca he dicho eso”, dijo el ministro.