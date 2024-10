Presupuesto 2025: ‘Cuartito’ de la Asamblea y choque de poderes

Presuntas negociaciones en ‘el cuartito’ de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional fueron señaladas por el diputado por la libre postulación, Betserai Richards, quien junto a miembros de la Coalición Vamos votaron en contra de suspender las vistas presupuestarias a entidades del Estado.

A pesar de ello, los diez votos a favor de la suspensión, emitidos por los diputados de los partidos Realizando Metas, Revolucionario Democrático, Cambio Democrático, Alianza y el Panameñista, fueron suficientes para que se suspendieran las vistas y que el proyecto de Ley N°143, sobre el Presupuesto General del Estado 2025, pasara a segundo debate.

“Con lo que han hecho se han volado el primer debate de esa Ley, ese proyecto no ha sido debatido en la forma que establece la Constitución y la Ley, por lo tanto no puede ir a segundo debate y mucho menos ser aprobado para mandarlo al Ejecutivo. Esto es un exabrupto por parte del Ejecutivo por haber hecho ese acuerdo con un ‘grupejo’ de diputados que no les importa su misión ni su trabajo’’, señaló Ana Matilde Gómez, exdiputada de la República, al ser consultada por La Estrella de Panamá sobre lo ocurrido.

Sobre un presunto acuerdo extracámaras entre el Ejecutivo y los partidos políticos tradicionales que votaron a favor, Gómez explicó: “Yo no sé qué se ofrezcan entre ellos, se reúnen para pedir y conseguir qué, no lo sé. Pero de que hay un quid pro quo y, de que hay un acuerdo, lo hay; porque usted recordará que José Raúl Mulino, el presidente de la República, dijo que al 31 de octubre eso estaba aprobado. ¿En base a qué él puede afirmar algo que de acuerdo al balance de poder no depende de él?”, acotó.

Para Gómez, las decisiones tomadas por el legislativo violentaron la Constitución de la República, algo que comparte José Isabel Blandón, exdiputado y expresidente del Partido Panameñista, pero desde otra perspectiva.

Para Blandón, la violación de la Consitutición la perpetró el Órgano Ejecutivo, porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregó el proyecto del presupuesto después del plazo de 40 días que establece la ley. “Si el presidente hubiera cumplido con la Constitución, no estaríamos ahorita mismo debatiendo que no hay tiempo para las vistas presupuestarias y para el debate, pero lo que hicieron fue presentar el 7 de octubre, casi dos meses después”.

“Aquí el que cometió el error garrafal y no uno, sino varios, es el Órgano Ejecutivo y específicamente el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Lo presentó tarde, lo presentó mal, sin cumplir con normas legales; incluso en algunos casos cometiendo errores absurdos como poniéndole $5 millones de inversión al Ministerio de Obras Públicas, después tuvieron que corregir a $872 millones”, apuntó Blandón.

El exdiputado fue enfático en señalar que los errores los cometió el Ejecutivo. “Para colmo el Ejecutivo está haciéndose la víctima de que los estaban chantajeando, aquí los que chantajearon fueron los del Ejecutivo a la Asamblea”, explicó.

A la pregunta ¿cuál podría ser el costo político que tenga que asumir el Ejecutivo?, Blandón respondió: “El desgaste ha sido enorme, no solo político, sino con repercusiones en los mercados internacionales. El ministro de Economía anunció un recorte histórico de un presupuesto de $26 mil millones y resulta que terminó aprobando uno de $30 mil y los mercados internacionales están diciendo que el Gobierno no pudo pasar su agenda y la Asamblea se impuso, eso es falso. Cuando ellos presentaron el presupuesto lo hicieron mal, pero esa mala presentación que hizo el MEF ha generado una mala impresión en los mercados internacionales. Aquí la responsabilidad recae 100% sobre el Ejecutivo y sobre el Ministerio de Economía y Finanzas, por la manera ‘chapucera y cantinflesca’ que han manejado en presupuesto”.

De momento, el proyecto de Ley sobre el presupuesto 2025 pasó a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Diversos diputados por la Libre Postulación y la Coalición Vamos han adelantado que votarán en contra, mientras que se presume que los partidos tradicionales votarán a favor.