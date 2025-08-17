¿Por qué demoran las escuelas? Autoridades del Meduca explican

Hay 87 centros educativos con proyectos en ejecución a través de 49 contratos por un monto de inversión de 290 millones de dólares. De estos, hay 14 centros educativos nuevos por un monto total de 42,5 millones de dólares.La lista de trabajos pendientes sigue siendo larga. Hay 18 centros educativos incluidos en 11 proyectos en confección de contratos, 20 centros educativos con proyectos en desarrollo y 10 centros educativos en espera de refrendo de la Contraloría General de la República.'Cuando llegamos hace un año, teníamos cuatro proyectos en ejecución. De los cuatro, nos falta todavía uno por cerrar, que es el Moisés Castillo Ocaña, ubicado en La Chorrera. Hace unas semanas inauguramos el Antonio José de Sucre, finalmente, después de casi diez años', añadió Soane. 'Tenemos el Hijo del Carpintero, que desde el 2 de marzo está funcionando, más no ha sido inaugurado todavía por ciertos detallitos técnicos. Y la escuela de Gardí (Centro Educativo Sahila Olonibiginya). Tenemos comisiones evaluadoras y actos en reclamo también. Hay once que se han licitado. Eso suma aproximadamente, 103 millones de dólares', detalló.