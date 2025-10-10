Reprograman audiencia en caso Ifarhu para noviembre

La jueza de garantías Oriz Medina suspendió la mañana de este viernes 10 de octubre la audiencia preliminar a un grupo de 13 presuntos implicados en el manejo irregular de fondos de los auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

Esta investigación forma parte de la llamada operación “Retorno”, en la que supuestamente estarían implicadas 28 personas.

A la audiencia solo acudieron 3 de los 13 citados debido a un presunto error en las notificaciones a través de los correos electrónicos.

Medina no es la jueza encargada de este caso, pero atendió la audiencia para reprogramarla debido el error a la hora de enviar las notificaciones.

Este jueves 9 de octubre se le realizó a un grupo de cuatro estudiantes una audiencia preliminar por esta investigación.

Los cuatro estudiantes fueron imputados por el presunto delito de peculado por extensión.

La audiencia se realizó en el Sistema Penal Acusatorio de plaza Agora y los estudiantes estuvieron vía Zoom.

Imputan cargos a cuatro estudiantes por caso de auxilios económicos

La audiencia se efectuó vía Zoom debido a que los citados se encontraban en la provincia de Bocas del Toro.

Durante la audiencia se informó que los imputados recibieron 25 mil dólares en auxilios económicos cuando su carrera no superaba los costos entre los 248 y 600 dólares.

La audiencia era para cinco estudiantes, pero uno, proveniente de la comarca Ngäbe-Buglé, no pudo ser notificado.

Suspenden audiencia en el caso de los auxilios económicos; será el 11 de noviembre.

De los 13 citados este 10 de octubre solo transcendieron los nombres de Jean Modelo y Félix Moulanier, quienes acudieron en compañía de sus abogados y no brindaron declaraciones.