Entre reclamos y preguntas a Chapman transcurren las primeras seis horas del segundo debate al presupuesto

A las 2:00 a.m. de este 30 de octubre el pleno de la Asamblea Nacional cumplió más de seis horas de debatir el proyecto de ley No. 143, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2025.

El segundo debate comenzó a las 7:58 p.m. de este martes 29 de octubre. No obstante, el pleno comenzó el martes a las 11:00 a.m., pero se debatieron y aprobaron otros proyectos, como el número 84, que crea el patrimonio cultural panameño la Ruta Colonial Transístmica de Panamá.

Anteriormente se leyó el informe de minorías, en el que se pedía que se regresara a primer debate el proyecto de ley. Sin embargo, no fue aprobado por las bancadas de los partidos.

En la votación del informe de minoría se obtuvieron 39 votos en contra, 26 a favor de los miembros de la coalición Vamos, del Movimiento Otro Camino, Patsy Lee Renteria, Didiano Pinilla y Francisco Brea. Hubo cero abstenciones.

A las 12:40 a.m. de este 30 de octubre faltaban 23 diputados para hablar un periodo cada uno de 30 minutos.

Los diputados de Vamos pidieron durante sus intervenciones que la norma volviera a la Comisión de Presupuesto para escuchar a las 86 vistas presupuestarias que faltaban.

Este 29 de octubre solo se habían presentado 10 vistas presupuestarias. Faltaban entidades como el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos y la Caja de Seguro Social.

La última vista presupuestaria fue la de la Autoridad Marítima de Panamá.

En la intervención de varios de los diputados de Vamos se cuestionó al presidente José Raúl Mulino, quien escribió dos mensajes en la red social X.

Mulino en su mensaje del 22 de diciembre de 2023 indicó que el ajuste del presupuesto debe ser claramente explicado.

“No puede ser cosmético. El país y sus finanzas no están bien. Se impone real austeridad”, indicó en la red X.

Al pleno acudió el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien dijo que nunca tendría el presupuesto que él deseaba.

Chapman explicó al pleno que él no podía estar pendiente si los funcionarios de la Asamblea Nacional cumplían con sus labores.

Pero que en el Ministerio de Economía y Finanzas si estaba pendiente de que quien cumplía o no con sus funciones.

El diputado Lenin Ulate le pregunto a Chapman si estaba de acuerdo con este presupuesto y él respondió “yo soy demócrata y bajo un régimen democrático uno no va a tener el presupuesto que uno quiere”.

Además, la diputada de Vamos Janine Prado le preguntó a Chapman si estaba de acuerdo con la suspensión de las vistas presupuestaria y él respondió que era una facultad de la Comisión de Presupuesto.

Chapman anteriormente le mencionó a los diputados que ellos podrían citar a los ministros y directores a explicar el uso de sus presupuesto.

Prado recordó que era la primera vez en 20 años que no se efectuaban las vistas presupuestarias.

Chapman enfatizó a Prado que él no ha estado promoviendo que no se realicen las vistas presupuestarias. “Yo nunca he dicho eso”, dijo el ministro.