Mulino apuesta por Puerto Barú para impulsar economía de Puerto Armuelles

El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, destacó este lunes, a través de su cuenta de X, <b>el proyecto del puerto multipropósito en <a href="/tag/-/meta/puerto-armuelles">Puerto Armuelles</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/puerto-baru">Puerto Barú</a></b>, una obra que calificó como un motor de oportunidades para la región y para todo Panamá.<i>'¡Barú vuelve a tener futuro!'</i>, escribió el mandatario, subrayando que esta iniciativa abrirá espacios para el <b>empleo, la formación técnica y el desarrollo</b> de la población local.En un video, el gobernante expresó su orgullo como porteño y profesional de ser parte de este esfuerzo: <i>'Cuando uno ve con luces largas, sabe que detrás de una gran inversión viene un gran negocio. Y en este momento, a Panamá lo están viendo desde la otra parte del mundo por el interés que despierta a las empresas navieras, las constructoras y los bancos que financian obras de infraestructura'</i>.El mandatario aseguró que el puerto se convertirá en una <b>puerta de entrada para nuevas inversiones, el comercio y el turismo</b>, consolidando a Puerto Armuelles como un punto estratégico para el desarrollo económico nacional.<i>'El objetivo es recuperar el sitial de Barú y hacer de Puerto nuevamente la tacita que impulse progreso y bienestar'</i>, remarcó.