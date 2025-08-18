  1. Inicio
Mulino apuesta por Puerto Barú para impulsar economía de Puerto Armuelles

Con el relanzamiento del proyecto, el Gobierno busca recuperar el sitial de Puerto Armuelles como centro estratégico de comercio, logística y turismo.
Por
Adriana Berna
  • 18/08/2025 18:56
El presidente anunció la reactivación del puerto multipropósito en Puerto Armuelles, destacando que abrirá oportunidades de empleo, formación técnica, comercio y turismo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó este lunes, a través de su cuenta de X, el proyecto del puerto multipropósito en Puerto Armuelles, Puerto Barú, una obra que calificó como un motor de oportunidades para la región y para todo Panamá.

“¡Barú vuelve a tener futuro!”, escribió el mandatario, subrayando que esta iniciativa abrirá espacios para el empleo, la formación técnica y el desarrollo de la población local.

En un video, el gobernante expresó su orgullo como porteño y profesional de ser parte de este esfuerzo: “Cuando uno ve con luces largas, sabe que detrás de una gran inversión viene un gran negocio. Y en este momento, a Panamá lo están viendo desde la otra parte del mundo por el interés que despierta a las empresas navieras, las constructoras y los bancos que financian obras de infraestructura”.

El mandatario aseguró que el puerto se convertirá en una puerta de entrada para nuevas inversiones, el comercio y el turismo, consolidando a Puerto Armuelles como un punto estratégico para el desarrollo económico nacional.

“El objetivo es recuperar el sitial de Barú y hacer de Puerto nuevamente la tacita que impulse progreso y bienestar”, remarcó.

