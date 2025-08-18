Mulino apuesta por Puerto Barú para impulsar economía de Puerto Armuelles

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó este lunes, a través de su cuenta de X, el proyecto del puerto multipropósito en Puerto Armuelles, Puerto Barú, una obra que calificó como un motor de oportunidades para la región y para todo Panamá.

“¡Barú vuelve a tener futuro!”, escribió el mandatario, subrayando que esta iniciativa abrirá espacios para el empleo, la formación técnica y el desarrollo de la población local.

En un video, el gobernante expresó su orgullo como porteño y profesional de ser parte de este esfuerzo: “Cuando uno ve con luces largas, sabe que detrás de una gran inversión viene un gran negocio. Y en este momento, a Panamá lo están viendo desde la otra parte del mundo por el interés que despierta a las empresas navieras, las constructoras y los bancos que financian obras de infraestructura”.

El mandatario aseguró que el puerto se convertirá en una puerta de entrada para nuevas inversiones, el comercio y el turismo, consolidando a Puerto Armuelles como un punto estratégico para el desarrollo económico nacional.

“El objetivo es recuperar el sitial de Barú y hacer de Puerto nuevamente la tacita que impulse progreso y bienestar”, remarcó.