Panamá reporta casi 20 mil accidentes de tránsito en cinco meses

Durante los primeros cinco meses del 2024 el país registró 19.919 accidentes de tránsitos, 83 menos de los que reportó durante el mismo periodo del año anterior, reveló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec).

En este lapso se reportaron 144 fallecidos, siendo el mes de más decesos marzos. Las provincias que más muertes acumularon fueron: Panamá (32), Panamá Oeste (26), Chiriquí (21), Colón (17), Coclé (14) y Veraguas (13).

Los meses con mayor cantidad de accidentes de tráfico son: mayo (4211), abril (4119), marzo (4029), enero (3827) y febrero (3713).

En total, los datos reflejan una disminución del 0.4% en los accidentes vehiculares durante el periodo del análisis.