Taiwán: diputados de Panamá inician ‘visita de trabajo’ en medio de tensiones diplomáticas

<span class="mln_uppercase_mln">El diputado por libre postulación Betserai Richards difundió imágenes de la gira que realiza junto a un grupo de ocho diputados panameños en Taiwán, destacando el potencial tecnológico del país asiático y las oportunidades que, según afirmó, podrían explorarse para Panamá.</span><span class="mln_uppercase_mln">Richards informó que la delegación visitó el Parque Científico e Industrial de Hsinchu, conocido como el 'Silicon Valley de Taiwán', donde se concentran empresas líderes en semiconductores y microchips. 'Debemos seguir buscando oportunidades para atraer inversiones a Panamá', señaló en su cuenta de Instagram.</span><span class="mln_uppercase_mln">'Visitamos el Centro que tiene que ver con lo relacionado con la tecnología y los semiconductores. Como ha progresado esa tecnología en el país anfitrión. Intercambiamos inquietudes y nos explicaron cómo iniciaron en el tema y el estado actual de la tecnología', escribió el diputado Ernesto Cedeño de la bancada Seguimos. </span><span class="mln_uppercase_mln">En declaraciones a La Estrella de Panamá, Richards insistió en que Panamá debe insertarse en un mundo interconectado y fortalecer vínculos con países democráticos. Evitó pronunciarse sobre las afirmaciones del presidente José Raúl Mulino, quien cuestionó el viaje y sugirió que estaría 'auspiciado por Estados Unidos'.</span><span class="mln_uppercase_mln">'Panamá, como país neutral, debe apuntar a reforzar alianzas con países democráticos... Aislarnos del desarrollo mundial no es prudente', afirmó el diputado, recalcando la importancia de mantener una visión abierta en materia de relaciones exteriores y oportunidades económicas.</span><span class="mln_uppercase_mln">El viaje se extenderá hasta el 30 de noviembre.</span>