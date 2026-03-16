Paro de transporte paraliza Caracas: largas filas y metro colapsado

La capital venezolana amaneció este lunes con un paro parcial de transporte público que ha dejado a miles de ciudadanos varados y ha generado un colapso en el sistema Metro de Caracas.

Los gremios de transportistas exigen la oficialización del pasaje urbano en 120 bolívares y la liberación de unidades retenidas por las autoridades.

Desde tempranas horas, las principales paradas de autobuses registraron largas colas de usuarios sin poder trasladarse.

En estaciones como Plaza Venezuela, los andenes se abarrotaron de pasajeros que buscaban en el metro la única alternativa viable para llegar a sus destinos.

En algunos sectores, patrullas policiales fueron utilizadas para trasladar a ciudadanos como medida de contingencia.