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Paro de transporte paraliza Caracas: largas filas y metro colapsado

Paro de transporte en Venezuela
Paro de transporte en Venezuela Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 16/03/2026 10:03
Los gremios de transportistas exigen la oficialización del pasaje urbano en 120 bolívares y la liberación de unidades retenidas por las autoridades

La capital venezolana amaneció este lunes con un paro parcial de transporte público que ha dejado a miles de ciudadanos varados y ha generado un colapso en el sistema Metro de Caracas.

Los gremios de transportistas exigen la oficialización del pasaje urbano en 120 bolívares y la liberación de unidades retenidas por las autoridades.

Desde tempranas horas, las principales paradas de autobuses registraron largas colas de usuarios sin poder trasladarse.

En estaciones como Plaza Venezuela, los andenes se abarrotaron de pasajeros que buscaban en el metro la única alternativa viable para llegar a sus destinos.

En algunos sectores, patrullas policiales fueron utilizadas para trasladar a ciudadanos como medida de contingencia.

Movilidad afectada

Desde tempranas horas, las principales paradas de autobuses registraron largas colas de usuarios sin poder trasladarse.

En estaciones como Plaza Venezuela, los andenes se abarrotaron de pasajeros que buscaban en el metro la única alternativa viable para llegar a sus destinos.

En algunos sectores, patrullas policiales fueron utilizadas para trasladar a ciudadanos como medida de contingencia.

Demandas gremiales

El vocero de los transportistas, Nelson Vivas, reiteró que la paralización responde al incumplimiento de acuerdos previos con el Ministerio de Transporte. Los conductores reclaman:

La publicación en Gaceta Oficial de la tarifa mínima de 120 bolívares.

La liberación de unidades retenidas desde hace más de dos años.

Soluciones a la escasez de combustible y repuestos que mantienen fuera de servicio gran parte de la flota.

El gremio de transportistas advirtió que la paralización continuará hasta que sus demandas sean atendidas.

La incertidumbre sobre la duración del paro mantiene en vilo a los caraqueños, quienes enfrentan un inicio de semana marcado por retrasos y complicaciones en su vida cotidiana.

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