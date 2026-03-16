Medios en EE.UU. podrían perder licencias por cobertura crítica de la guerra con Irán

La regulación de los medios en Estados Unidos volvió a quedar en el centro del debate tras una advertencia emitida por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Su presidente, Brendan Carr, señaló que los radiodifusores podrían <b>perder sus licencias de transmisión</b> si su cobertura informativa no responde al 'interés público'.El pronunciamiento se produjo en medio de la creciente controversia sobre la cobertura mediática de la <b>guerra en Oriente Medio</b>, particularmente tras las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra titulares publicados por medios tradicionales.Carr publicó su advertencia en la red social X, donde recordó que la legislación estadounidense exige que radio y televisión operen en beneficio de la sociedad. Según afirmó, <b>los medios que difundan información considerada engañosa podrían enfrentar consecuencias regulatorias</b> cuando llegue el momento de renovar sus permisos de emisión.