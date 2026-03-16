  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Medios en EE.UU. podrían perder licencias por cobertura crítica de la guerra con Irán

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro de la crisis, mientras Estados Unidos busca apoyo internacional para reabrir una de las rutas petroleras más estratégicas del mundo.
El estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro de la crisis, mientras Estados Unidos busca apoyo internacional para reabrir una de las rutas petroleras más estratégicas del mundo. Redes sociales
Por
Darine Waked
  • 16/03/2026 11:45
La polémica decisión desata alarma entre organizaciones de libertad de expresión mientras crece la presión política sobre periodistas que informan sobre el conflicto

La regulación de los medios en Estados Unidos volvió a quedar en el centro del debate tras una advertencia emitida por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Su presidente, Brendan Carr, señaló que los radiodifusores podrían perder sus licencias de transmisión si su cobertura informativa no responde al “interés público”.

El pronunciamiento se produjo en medio de la creciente controversia sobre la cobertura mediática de la guerra en Oriente Medio, particularmente tras las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra titulares publicados por medios tradicionales.

Carr publicó su advertencia en la red social X, donde recordó que la legislación estadounidense exige que radio y televisión operen en beneficio de la sociedad. Según afirmó, los medios que difundan información considerada engañosa podrían enfrentar consecuencias regulatorias cuando llegue el momento de renovar sus permisos de emisión.

Choque entre la Casa Blanca y la prensa

El enfrentamiento con los medios se ha intensificado desde el inicio de las operaciones militares de Estados Unidos y Israel contra Irán el 28 de febrero.

Durante las últimas semanas, Trump y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, han rechazado reiteradamente reportes periodísticos que cuestionan el desarrollo de la guerra, calificándolos de “noticias falsas”.

La advertencia de la FCC se produjo después de que Trump arremetiera públicamente contra medios como The New York Times y The Wall Street Journal, a los que acusó de publicar titulares “deliberadamente engañosos” sobre los ataques iraníes contra aviones cisterna en Arabia Saudita.

El mandatario también criticó lo que describió como una cobertura “terrible” del conflicto por parte de la prensa.

La postura del regulador federal provocó reacciones inmediatas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

La Foundation for Individual Rights and Expression calificó la advertencia como “autoritaria” y “escandalosa”, señalando que presionar a los medios para modificar su cobertura podría socavar principios fundamentales de la democracia.

“Cuando el gobierno exige que la prensa se convierta en un altavoz del Estado bajo amenaza de castigo, algo va muy mal”, expresó la organización en redes sociales.

La tensión también alcanzó a grandes cadenas televisivas. El viernes, el Pentágono y la Casa Blanca criticaron duramente a CNN tras publicar un informe que sugería que Washington habría subestimado la capacidad de Irán para afectar el tráfico mundial de petróleo en el estrecho de Ormuz.

No es la primera vez que la FCC amenaza con sanciones a un medio. El año pasado, Carr advirtió que podría revocar la licencia de ABC tras comentarios del presentador Jimmy Kimmel sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Tras las amenazas regulatorias, la cadena retiró temporalmente el programa de Kimmel, lo que generó una ola de críticas antes de que el espacio regresara a la programación.

VIDEOS
Lo Nuevo