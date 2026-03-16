Mona araña Karol: Veterinarios defienden protocolos en medio de demanda contra MiAmbiente

Karol, una hembra de mono araña de aproximadamente cuatro años, se hizo popular en redes sociales al aparecer en videos junto a la cantante urbana panameña <b>Carlienis</b>. El animal fue decomisado en <b>noviembre de 2025</b> por funcionarios del Ministerio de Ambiente al tratarse de fauna silvestre cuya tenencia está prohibida en el país.Tras el rescate, el ejemplar fue trasladado a una clínica veterinaria especializada. Según el informe oficial, los médicos detectaron tuberculosis zoonótica, enfermedad que deterioró su estado de salud hasta provocar su muerte.Ante la controversia, el<b> MiAmbiente </b>informó que abrió una investigación administrativa para revisar los procedimientos aplicados durante la atención del animal y determinar la trazabilidad del contagio.