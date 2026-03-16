Mona araña Karol: Veterinarios defienden protocolos en medio de demanda contra MiAmbiente

La Asociación Panameña de Médicos Veterinarios (APMV) expresó su respaldo a los profesionales que participaron en la atención de la mona araña (Ateles fusciceps) conocida como Karol, cuyo fallecimiento tras un decomiso viene generando una fuerte controversia en redes sociales, señalamientos de demanda contra añel Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). El gremio indicó, mediante un comunicado, que los médicos veterinarios actuaron conforme a protocolos científicos y sanitarios, bajo el enfoque de “Una Sola Salud” (One Health), que integra la salud animal, humana y ambiental. El pronunciamiento surge luego de que el caso se viralizó en redes sociales, donde usuarios han manifestado opiniones divididas entre quienes cuestionan el manejo del animal y quienes apoyan la actuación de las autoridades.

Karol, una hembra de mono araña de aproximadamente cuatro años, se hizo popular en redes sociales al aparecer en videos junto a la cantante urbana panameña Carlienis. El animal fue decomisado en noviembre de 2025 por funcionarios del Ministerio de Ambiente al tratarse de fauna silvestre cuya tenencia está prohibida en el país. Tras el rescate, el ejemplar fue trasladado a una clínica veterinaria especializada. Según el informe oficial, los médicos detectaron tuberculosis zoonótica, enfermedad que deterioró su estado de salud hasta provocar su muerte. Ante la controversia, el MiAmbiente informó que abrió una investigación administrativa para revisar los procedimientos aplicados durante la atención del animal y determinar la trazabilidad del contagio.

Veterinarios defienden protocolos sanitarios

En su comunicado, la APMV señaló que ante la sospecha de enfermedades zoonóticas se activan protocolos de bioseguridad que incluyen evaluación clínica, toma de muestras y análisis en laboratorios de referencia. El gremio también expresó su respaldo a los profesionales involucrados en el caso, al afirmar que actuaron con criterios científicos, ética profesional y apego a la normativa sanitaria. La asociación recordó además que en Panamá únicamente los médicos veterinarios acreditados están facultados para emitir diagnósticos y dictámenes relacionados con la salud animal.

Asimismo, instó a los profesionales a exigir la documentación de custodia legal emitida por el MiAmbiente cuando reciben fauna silvestre, y a notificar a la autoridad competente si esta no está disponible.

Ley prohíbe tener fauna silvestre como mascota

La tenencia de animales silvestres está prohibida en Panamá según la Ley 24 de 7 de junio de 1995, conocida como Ley de Vida Silvestre, así como por normativas ambientales que regulan la protección de la biodiversidad. Las autoridades recuerdan que mantener estos animales como mascotas afecta su bienestar, altera los ecosistemas y puede representar riesgos para la salud pública por la posible transmisión de enfermedades zoonóticas. Entre las especies que con frecuencia son mantenidas ilegalmente como mascotas y cuya tenencia está prohibida se encuentran:

Monos y otros primates

Perezosos

Tucanes y guacamayas

Loros silvestres

Iguanas y reptiles protegidos

Tortugas de especies nativas

El MiAmbiente reiteró que cualquier caso de tenencia ilegal de fauna silvestre puede ser denunciado a través de la Línea 311 o mediante sus canales oficiales.

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