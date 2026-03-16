¿Fin del tranque? Obras del Saneamiento de la Bahía en Pueblo Nuevo culminará el 31 de marzo

La notificación está dirigida especialmente a los residentes del corregimiento de Pueblo Nuevo, en las áreas cercanas a la avenida Fernández de Córdoba y la avenida 12 de Octubre, donde se desarrollan las fases 5 y 6 del proyecto.

El Programa Saneamiento de Panamá (PSP), a través del Consorcio BRD Matasnillo, informó que continúan los trabajos de diseño y construcción del colector principal del río Matasnillo, una obra clave para mejorar el sistema de saneamiento de la ciudad.

Detalles de las fases

Fase 5: Se ejecuta en la avenida 12 de Octubre, en dirección hacia la Transístmica. No habrá interrupción del paso vehicular.

Fase 6: Comprende la intersección de la avenida 12 de Octubre con la vía Fernández de Córdoba (Interconexión #4). Se realizará un cierre parcial, con señalización para desviar el tránsito hacia la Transístmica.

El cronograma de trabajos tendrá una duración de 18 días hábiles, El horario será de lunes a sábado, las 24 horas. La fecha de finalización esta prevista para el 31 de marzo de 2026.

El Programa de Saneamiento de la Bahía reiteró que se instalará la señalización necesaria para garantizar la seguridad de los conductores y peatones durante el desarrollo de las obras.

Asimismo, puso a disposición de la ciudadanía los contactos del Consorcio BRD Matasnillo y del propio programa para atender consultas o inconvenientes.