Alemania rechaza pedido de Trump de enviar fragatas al estrecho de Ormuz en medio de guerra contra Irán

La <b>guerra contra Irán</b> ha abierto una nueva brecha diplomática entre Estados Unidos y varios aliados occidentales. Este lunes, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, descartó enviar buques de guerra europeos al <b>estrecho de Ormuz</b>, respondiendo a la solicitud del presidente estadounidense, Donald Trump, de reforzar la presencia militar en ese corredor estratégico del Golfo Pérsico.Pistorius cuestionó abiertamente la lógica de la petición estadounidense. '¿Qué espera Trump que haga un pequeño número de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que la poderosa Armada de Estados Unidos no pueda hacer?', declaró. El ministro alemán subrayó además que Berlín no considera que el conflicto con Irán sea una guerra propia.'<b>No es nuestra guerra y nosotros no la iniciamos</b>', enfatizó el funcionario, en una declaración que refleja la cautela europea ante un posible escalamiento militar en la región.