Alemania rechaza pedido de Trump de enviar fragatas al estrecho de Ormuz en medio de guerra contra Irán

La guerra contra Irán ha abierto una nueva brecha diplomática entre Estados Unidos y varios aliados occidentales. Este lunes, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, descartó enviar buques de guerra europeos al estrecho de Ormuz, respondiendo a la solicitud del presidente estadounidense, Donald Trump, de reforzar la presencia militar en ese corredor estratégico del Golfo Pérsico. Pistorius cuestionó abiertamente la lógica de la petición estadounidense. “¿Qué espera Trump que haga un pequeño número de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que la poderosa Armada de Estados Unidos no pueda hacer?”, declaró. El ministro alemán subrayó además que Berlín no considera que el conflicto con Irán sea una guerra propia. “No es nuestra guerra y nosotros no la iniciamos”, enfatizó el funcionario, en una declaración que refleja la cautela europea ante un posible escalamiento militar en la región.

Varios países rechazan desplegar fuerzas navales

La postura alemana coincide con la de otros aliados occidentales. Gobiernos como los de Grecia, Japón y Australia han comunicado que tampoco enviarán embarcaciones militares al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

La negativa colectiva evidencia la reticencia de varios socios de Washington a involucrarse directamente en un escenario que podría ampliar el conflicto regional. Desde la Unión Europea, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, señaló que la seguridad del corredor marítimo no forma parte del mandato de la OTAN. Sin embargo, explicó que Bruselas analiza junto con la Organización de las Naciones Unidas posibles mecanismos para asegurar que la vía marítima permanezca abierta a la navegación internacional. Las declaraciones se producen apenas un día después de que Trump advirtiera que la alianza atlántica podría enfrentar un “futuro muy malo” si no respalda los esfuerzos estadounidenses para desbloquear el estrecho.

Israel intensifica ofensiva militar en la región

Mientras se profundiza la disputa diplomática, la tensión militar en Medio Oriente continúa aumentando. El ejército de Israel anunció que durante la madrugada lanzó una operación terrestre “limitada y selectiva” contra posiciones de la milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano. Paralelamente, las fuerzas israelíes realizaron lo que describieron como una “amplia oleada” de ataques aéreos contra objetivos dentro de Irán, ampliando el radio de operaciones militares en el conflicto.

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