Trump asegura que ‘prácticamente no queda nada que atacar’ en Irán mientras aumentan bombardeos y ataques en el estrecho de Ormuz

Paralelamente, <b>Israel lanzó una amplia oleada de bombardeos simultáneos</b> contra objetivos en <b>Beirut, capital del Líbano, y en Teherán</b>, la capital iraní.La ofensiva aérea se produjo en medio de una creciente coordinación militar entre Estados Unidos y sus aliados en la región.Diversos países de Oriente Medio, entre ellos <b>Qatar, Omán, Irak, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait</b>, denunciaron nuevos ataques y expresaron preocupación por la expansión del conflicto.Las autoridades de estos Estados han advertido que una escalada prolongada podría <b>desestabilizar aún más el equilibrio geopolítico de la región</b>.