Alcaldía y Procuraduría destinan fondos para equipar albergue de personas sin hogar en Panamá

El alcalde la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, suscribió un acuerdo por el Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez, para la creación de un fondo que permita equipar el Centro de Atención Integral a Personas Habitantes de Calle del Distrito de Panamá, localizado en las Garzas.Con esta firma, el nuevo albergue contará con un presupuesto de $282,911.52. El cual procede de las incautaciones que las autoridades realizan y que ponen a disposición de las autoridades e instituciones para la implementación de proyectos de atención y prevención del uso de drogas. Todo esto mediante la Comisión para el Estudio y la Prevención de Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED)'Con este apoyo del Procurador avanzamos hacia lo que queremos lograr con la persona habitante de calle, que ellos tengan un lugar donde puedan recibir de forma integral la atención de salud, psicológica y humana que merecen por la condición que enfrentan y por ello hacemos el llamado a otras instituciones a sumarse', expresó Mizrachi.