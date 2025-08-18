Asamblea recibe anteproyecto para regular asociaciones de padres de familia en escuelas

El diputado <b><a href="/tag/-/meta/manuel-chen">Manuel Cheng Peñalba</a></b> presentó ante la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> un <b>anteproyecto de ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia</b> en las instituciones educativas oficiales y particulares, con el fin de ordenar su funcionamiento y evitar conflictos que impacten en los estudiantes.<i>'Quiero que pensemos en la cantidad de casos que se escuchan en las noticias sobre las asociaciones de padres de familia, esos desacuerdos de caja menuda que terminan afectando a nuestros jóvenes en las escuelas oficiales y particulares'</i>, señaló Cheng al sustentar la iniciativa.El diputado del circuito 13-1 explicó que, aunque varias asociaciones ya habían avanzado propuestas similares, se logró un <b>consenso que permitió consolidar el texto presentado ante el pleno hoy</b>.El anteproyecto plantea la <b>gobernanza de las asociaciones de padres de familia</b>, detalla las <b>responsabilidades del <a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> en su supervisión y establece con claridad los <b>derechos y deberes de los padres</b> que forman parte de estas organizaciones.Cheng pidió el respaldo de sus colegas para la aprobación del proyecto, al considerar que la propuesta <b>fortalece la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos</b>.