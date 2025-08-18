Asamblea recibe anteproyecto para regular asociaciones de padres de familia en escuelas

El diputado Manuel Cheng Peñalba presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas oficiales y particulares, con el fin de ordenar su funcionamiento y evitar conflictos que impacten en los estudiantes.

“Quiero que pensemos en la cantidad de casos que se escuchan en las noticias sobre las asociaciones de padres de familia, esos desacuerdos de caja menuda que terminan afectando a nuestros jóvenes en las escuelas oficiales y particulares”, señaló Cheng al sustentar la iniciativa.

El diputado del circuito 13-1 explicó que, aunque varias asociaciones ya habían avanzado propuestas similares, se logró un consenso que permitió consolidar el texto presentado ante el pleno hoy.

El anteproyecto plantea la gobernanza de las asociaciones de padres de familia, detalla las responsabilidades del Ministerio de Educación (Meduca) en su supervisión y establece con claridad los derechos y deberes de los padres que forman parte de estas organizaciones.

Cheng pidió el respaldo de sus colegas para la aprobación del proyecto, al considerar que la propuesta fortalece la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos.