Dirigentes europeos acompañarán hoy a Zelenski a la Casa Blanca

Trump también mencionó la posibilidad de una cumbre tripartita con Putin y Zelenski si 'todo sale bien' cuando reciba al presidente ucraniano, al que hace seis meses humilló en el Despacho Oval de la Casa Blanca frente a las cámaras de televisión de todo el mundo.Una tripartita debe tener lugar 'lo antes posible', insistió Ursula von der Leyen el domingo.Sin embargo, el presidente ucraniano expresó su pesimismo: 'En este momento, Rusia no ha dado ningún indicio de que la cumbre tripartita vaya a celebrarse', dijo.Tres años y medio después del conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el ejército ruso ocupa aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluyendo casi toda la región de Lugansk y gran parte de la vecina Donetsk, donde su avance se ha acelerado.La situación es distinta en las regiones de Zaporiyia y Jersón, cuyos principales centros urbanos siguen bajo control ucraniano.