Dirigentes europeos acompañarán hoy a Zelenski a la Casa Blanca

Todos a Washington. Tras la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, que culminó sin anuncios concretos, los dirigentes europeos se unieron en torno al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien acompañarán a la Casa Blanca el lunes.

Esta decisión se anunció el domingo, antes de una videoconferencia de la “coalición de voluntarios”, en la que participará la mayoría de los principales países europeos, la UE, la OTAN y países extracontinentales, como Canadá, con el objetivo de examinar las líneas generales de un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

El encuentro del lunes en la capital estadounidense, fruto de intensas negociaciones diplomáticas, será una primicia desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Estarán en Washington la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron, el jefe de gobierno alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente finlandés, Alexander Stubb y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El mandatario ucraniano elogió esta “unidad” europea y señaló que desconoce “exactamente” lo que conversaron Putin y Trump en Alaska.

“Me gustaría que el presidente Trump nos diera a mí ya los líderes europeos muchos detalles”, añadió.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, aseguró que en Alaska Rusia hizo “algunas concesiones” territoriales con respecto a cinco regiones ucranianas clave en la guerra.

“¡Grandes avances con Rusia! ¡Estén atentos!”, publicó el domingo Trump en su red social Truth Social.

El secretario de Estado, Marco Rubio, amenazó a Rusia con nuevas sanciones si no se logra un acuerdo sobre Ucrania.

Tras la reunión del domingo de los aliados de Kiev, Emmanuel Macron estimó que Putin “no quiere la paz”, sino la “capitulación” de Ucrania.

“No puede haber discusiones territoriales sobre Ucrania sin los ucranianos”, añadió, y pidió que se invite a los europeos a las próximas cumbres sobre el conflicto.

En cuanto a la reunión del lunes en Washington, “nuestra voluntad es presentar un frente unido entre europeos y ucranianos” y preguntar a los estadounidenses “hasta qué punto” están dispuestos a contribuir a las garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania en un posible acuerdo de paz, explicó el presidente francés.

A su regreso de Alaska, Trump mencionó una garantía de seguridad para Kiev similar a la del Artículo 5 de la OTAN, aunque fuera del marco de la Alianza Atlántica, que Moscú considera una amenaza existencial para sus fronteras.

Según Giorgia Meloni, el objetivo sería definir “una cláusula de seguridad colectiva que permita a Ucrania obtener el apoyo de todos sus socios, incluido Estados Unidos, listos para actuar en caso de un nuevo ataque”.

Zelenski calificó de “histórica” la decisión estadounidense de ofrecer a su país garantías de seguridad. Estas, dijo, “deben ser verdaderamente prácticas, brindar protección en tierra, aire y mar, y desarrollarse con la participación de Europa”.