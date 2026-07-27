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Campesinos de Río Indio no quieren que toquen sus cementerios

Comunidades rechazan cierre de cementerios por proyecto del embalse de Río Indio
Comunidades rechazan cierre de cementerios por proyecto del embalse de Río Indio Foto: Aris Mariota / Guásimo Multimedia
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/07/2026 12:36
Comunidades de Colón, Coclé y Panamá Oeste manifestaron su oposición a las exhumaciones previstas por la construcción del embalse de Río Indio

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Representantes de comunidades campesinas de las provincias de Colón, Coclé y Panamá Oeste participaron este lunes en una misa en la iglesia Cristo de Esquipulas, en Limón de Chagres, para manifestar su rechazo al cierre de cementerios y la exhumación de restos humanos contemplados en el proyecto del embalse de Río Indio.

La actividad se desarrolló tras la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo N.º 26, del 21 de julio de 2026, firmado por el presidente José Raúl Mulino, que autoriza el cierre de los camposantos ubicados en las comunidades que serían afectadas por la construcción del embalse, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La ceremonia religiosa fue presidida por monseñor Manuel Ochogavía, quien durante su homilía cuestionó la medida y aseguró que representa una falta de respeto hacia la memoria de quienes permanecen sepultados en esos lugares.

Proyecto del embalse de Río Indio enfrenta rechazo de comunidades campesinas
Proyecto del embalse de Río Indio enfrenta rechazo de comunidades campesinas Aris Mariota / Guásimo Multimedia

”Tendrán agua, agua mezclada con la sangre de un pueblo que se resiste a morir y que lucha por lo que es y por lo que cree”, expresó el religioso al referirse al impacto que, según afirmó, tendría el proyecto sobre las comunidades de la cuenca del río Indio.

Ochogavía también sostuvo que la construcción del embalse afectará a familias que han habitado el territorio durante generaciones y criticó que el progreso asociado al Canal de Panamá no se haya traducido en beneficios para esas comunidades.

Al concluir la eucaristía, los asistentes realizaron una romería hasta el cementerio de Limón de Chagres, uno de los camposantos que, de acuerdo con el decreto, dejará de recibir nuevos entierros a partir del 31 de julio. Posteriormente, se iniciará el proceso de exhumación de los restos humanos.

Según la normativa, las exhumaciones estarán a cargo del Ministerio de Salud, el Ministerio Público y la Autoridad del Canal de Panamá, instituciones responsables de ejecutar el procedimiento establecido para las comunidades que serían impactadas por el proyecto del embalse de Río Indio.

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