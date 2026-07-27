Campesinos de Río Indio no quieren que toquen sus cementerios

Representantes de comunidades campesinas de las provincias de Colón, Coclé y Panamá Oeste participaron este lunes en una misa en la iglesia Cristo de Esquipulas, en Limón de Chagres, para manifestar su rechazo al cierre de cementerios y la exhumación de restos humanos contemplados en el proyecto del embalse de Río Indio.

La actividad se desarrolló tras la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo N.º 26, del 21 de julio de 2026, firmado por el presidente José Raúl Mulino, que autoriza el cierre de los camposantos ubicados en las comunidades que serían afectadas por la construcción del embalse, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La ceremonia religiosa fue presidida por monseñor Manuel Ochogavía, quien durante su homilía cuestionó la medida y aseguró que representa una falta de respeto hacia la memoria de quienes permanecen sepultados en esos lugares.