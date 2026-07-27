Catalina Botero: ‘El primer síntoma del autoritarismo es el ataque a la prensa’

La libertad de expresión y el periodismo profesional enfrentan un momento crítico ante el avance de procesos de deterioro democrático, la desinformación y el uso de las nuevas tecnologías para atacar a la prensa, advirtió este lunes 27 de julio la jurista colombiana Catalina Botero durante el conversatorio “Democracia y libertad de expresión frente a nuevas amenazas”, realizado en la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA). La actividad, organizada por el Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información, reunió a periodistas, académicos, estudiantes y representantes de organismos internacionales para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la democracia en la región. Botero, exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), sostuvo que, aunque persisten problemas históricos como la violencia contra periodistas, el acoso judicial y el uso de la publicidad oficial para premiar o castigar medios de comunicación, hoy esos fenómenos están conectados por un elemento común: el debilitamiento de la democracia. “Los dos síntomas iniciales de cualquier proyecto autoritario que busca eliminar los frenos y contrapesos en el ejercicio del poder político son la estigmatización y el ataque a la prensa, junto con el intento de captura del poder judicial”, afirmó. Según explicó, los informes recientes de la Unesco muestran que desde 2010 se ha acelerado un proceso global de degradación democrática, caracterizado por gobiernos elegidos democráticamente que posteriormente concentran poder, debilitan las instituciones y restringen libertades fundamentales. La especialista señaló que, allí donde se logra controlar al Poder Judicial y silenciar a la prensa independiente, las democracias terminan debilitándose y la ciudadanía resulta “menos libre, más pobre y sufre más”.

“Las redes sociales no sustituyen al periodismo”

Durante su intervención, Botero cuestionó la idea de que las redes sociales puedan reemplazar el trabajo periodístico. “La gente a veces parece perder la noción de la importancia de la libertad de expresión y del periodismo serio y creer que las redes sociales le van a dar suficiente información para tomar decisiones informadas, adecuadas, razonables e inteligentes. Y eso no es así”, expresó. Indicó que el periodismo profesional cumple una función insustituible al investigar, verificar información, consultar fuentes oficiales y ofrecer contexto antes de publicar, una labor que —aseguró— no puede ser reemplazada por contenidos de redes sociales o por influencers. “Yo no quiero tomar decisiones sobre influencers que, mientras se maquillan, me dicen si les parece bien o mal un candidato. Necesitamos el periodismo para tomar decisiones informadas”, enfatizó.

Regular las plataformas digitales

Uno de los temas centrales del conversatorio fue el impacto de las plataformas tecnológicas y la inteligencia artificial en la libertad de expresión. Botero reconoció que hace algunos años defendía mantener internet con la menor regulación posible por su potencial democratizador. Sin embargo, afirmó que su posición ha cambiado. “Hoy me la paso diciendo: regulen eso. Eso es un desastre”, manifestó. La experta explicó que existen tres grandes modelos de regulación: el chino, basado en el control estatal; el modelo de libre mercado dominado por las grandes empresas tecnológicas; y el europeo, que —a su juicio— busca regular sin afectar la libertad de expresión. Entre las medidas que propuso figuran obligar a las plataformas digitales a evaluar el impacto de sus algoritmos, especialmente cuando fomentan contenidos adictivos o amplifican campañas de hostigamiento. Asimismo, planteó que las empresas tecnológicas y los sistemas de inteligencia artificial compensen económicamente a los medios de comunicación por utilizar contenidos periodísticos para entrenar sus modelos. “Si nos quedamos sin prensa y solo con sistemas de inteligencia artificial entrenados con información que ya existe, pero sin periodismo que la siga produciendo, vamos a tomar pésimas decisiones”, advirtió. También pidió establecer límites para el uso de las redes sociales por parte de funcionarios públicos. Citó fallos judiciales en Colombia que establecen que las autoridades no deben utilizar sus plataformas digitales para estigmatizar periodistas ni difundir información falsa, debido al enorme alcance que tienen estos canales de comunicación.

Libertad de expresión como pilar democrático