Catalina Botero: ‘El primer síntoma del autoritarismo es el ataque a la prensa’

Durante su intervención, Botero cuestionó la idea de que las redes sociales puedan reemplazar el trabajo periodístico.<i><b>'La gente a veces parece perder la noción de la importancia de la libertad de expresión y del periodismo serio y creer que las redes sociales le van a dar suficiente información para tomar decisiones informadas, adecuadas, razonables e inteligentes. Y eso no es así'</b></i><b>,</b> expresó.Indicó que el periodismo profesional cumple una función insustituible al investigar, verificar información, consultar fuentes oficiales y ofrecer contexto antes de publicar, una labor que —aseguró— no puede ser reemplazada por contenidos de redes sociales o por influencers.<i><b>'Yo no quiero tomar decisiones sobre influencers que, mientras se maquillan, me dicen si les parece bien o mal un candidato. Necesitamos el periodismo para tomar decisiones informadas',</b></i> enfatizó.