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Agroferias del IMA este miércoles 29 de julio de 2026: conozca los lugares y horarios

Este miércoles 29 de julio habrá agroferias del IMA en varios sectores del país
Este miércoles 29 de julio habrá agroferias del IMA en varios sectores del país IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/07/2026 13:42
Consumidores podrán adquirir productos a bajo costo durante las agroferias organizadas por el IMA en varias regiones.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este miércoles 29 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Calendario de Agroferias del miércoles 29 de julio

Para el miércoles 29 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Cancha techada de Pixvae en el distrito de Las Palmas y en la Casa Comunal de La Mata en el corregimiento de San Antonio en el distrito de Atalaya.

-Panamá Oeste: Junta local de Llano Largo en Playa Leona en el distrito de La Chorrera.

-Herrera: Cancha de Villa Rosa en El Pájaro en el distrito de Pesé.

-Chiriquí: Plaza de El Ferrocarril en La Concepción en el distrito de Bugaba.

-Coclé: Casa local de Churuquita Grande en Victoriano Lorenzo en el distrito de Penonomé.

-Darién: Escuela de Río Pavo en Río Congo Arriba en el distrito de Santa Fe.

-Panamá: Estacionamientos del Parque Omar en el corregiminto de San Francisco en el distrito de Panamá.

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