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Pago del bono permanente a jubilados: todo lo que debe saber sobre el depósito de agosto

Los jubilados y pensionados recibirán segundo pago del bono permanente de $50 en agosto
Los jubilados y pensionados recibirán segundo pago del bono permanente de $50 en agosto Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/07/2026 13:20
Miles de jubilados y pensionados recibirán en agosto el segundo desembolso del bono permanente establecido por la Ley 438.

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La Caja de Seguro Social (CSS) estaría próxima a anunciar la fecha del segundo pago del bono permanente de $50 destinado a jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Este apoyo económico fue creado mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que establece la entrega de un bono permanente anual de $140 para beneficiar a este grupo de la población con un ingreso adicional distribuido a lo largo del año.

Se espera que en los próximos días la CSS informe oficialmente la fecha en la que se realizará el pago correspondiente al mes de agosto, así como los detalles del cronograma para los beneficiarios.

Así será el desembolso del bono permanente para jubilados y pensionados en Panamá

De acuerdo con la normativa, el beneficio se entrega en tres desembolsos: un primer pago de $50 realizado en abril, un segundo aporte de $50 programado para agosto y un tercer pago de $40 que se efectuará en diciembre, para completar el monto anual de $140.

La ley también establece que el bono no será otorgado a las personas que ingresaron a la planilla de jubilados y pensionados después de la entrada en vigor de la Ley 438.

En consecuencia, únicamente podrán recibir este beneficio quienes ya formaban parte de la planilla y cumplan con las condiciones fijadas en la norma.

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