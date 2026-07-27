Pago del bono permanente a jubilados: todo lo que debe saber sobre el depósito de agosto

La Caja de Seguro Social (CSS) estaría próxima a anunciar la fecha del segundo pago del bono permanente de $50 destinado a jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Este apoyo económico fue creado mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que establece la entrega de un bono permanente anual de $140 para beneficiar a este grupo de la población con un ingreso adicional distribuido a lo largo del año.

Se espera que en los próximos días la CSS informe oficialmente la fecha en la que se realizará el pago correspondiente al mes de agosto, así como los detalles del cronograma para los beneficiarios.