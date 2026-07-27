Pago del bono permanente a jubilados: todo lo que debe saber sobre el depósito de agosto

De acuerdo con la normativa, el beneficio se entrega en tres desembolsos: un primer pago de <b>$50</b> realizado en abril, un segundo aporte de <b>$50</b> programado para agosto y un tercer pago de <b>$40</b> que se efectuará en diciembre, para completar el monto anual de <b>$140</b>.La ley también establece que el bono no será otorgado a las personas que ingresaron a la planilla de jubilados y pensionados después de la entrada en vigor de la <b>Ley 438</b>.En consecuencia, únicamente podrán recibir este beneficio quienes ya formaban parte de la planilla y cumplan con las condiciones fijadas en la norma.