Aumentar 1% la retención de seguros equivale a 15% más ventas de pólizas

La investigación advierte que la retención en el sector se gestiona de forma reactiva, guiada por la intuición de los agentes y sustentada en la concesión de descuentos masivos. Esta práctica erosiona los márgenes operativos sin garantizar la fidelidad a largo plazo. Frente a este escenario, la implementación de motores analíticos e inteligencia artificial generativa y predictiva permite monitorear en tiempo real indicadores como consultas, reclamos, impagos, insatisfacción o la falta de uso del servicio. De acuerdo con los datos recopilados por <b>BCG</b>, el uso de estas herramientas integradas reduce entre un <b>20%</b> y un <b>30%</b> la fuga de ingresos ocasionada por descuentos innecesarios. Asimismo, las pólizas gestionadas bajo esquemas de inteligencia de retención registran aumentos de margen de hasta un <b>30%</b>, acompañados de mejoras de entre <b>5%</b> y <b>10% </b>en las tasas de retención de los asegurados.