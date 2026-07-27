Condenan a 33 años de prisión a hombre por abusar sexualmente de su hijastra en San Miguelito

Un hombre de 34 años fue condenado a 33 años de prisión tras ser hallado responsable de múltiples delitos sexuales cometidos contra su hijastra, una niña de 11 años, en el distrito de San Miguelito.

La sentencia fue obtenida por la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de San Miguelito, durante una audiencia de acuerdo de pena, informó la Procuraduría General de la Nación.

El condenado aceptó responsabilidad por los delitos de violación sexual agravada, actos libidinosos agravados, corrupción de menores agravada y abuso sexual infantil agravado, todos en perjuicio de la menor.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre enero de 2025 y marzo de 2026, periodo en el que el hombre, mediante amenazas, sometió a la víctima y cometió de forma reiterada los delitos.

Con la aprobación del acuerdo de pena, el proceso penal concluyó con una sentencia condenatoria que impone 33 años de prisión, una de las sanciones más severas contempladas para este tipo de delitos cuando concurren múltiples agravantes.