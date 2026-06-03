Diputado Bloise: ‘Hay que sacar de una vez por todas la politiquería de las universidades oficiales’

La renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, abrió un nuevo debate sobre el futuro de la educación superior pública en Panamá.

Tras conocerse la dimisión de la académica, el diputado Jorge Bloise sostuvo que la salida de la rectora era una medida necesaria y aprovechó para plantear cambios estructurales dirigidos a evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Durante una entrevista en Telemetro Reporta, Bloise señaló que la decisión era esperada desde hace varias semanas y coincidió con el criterio de la Procuraduría de la Administración de que la renuncia de la rectora constituía un acto personal que no podía ser desconocido por el Consejo General Universitario.

“Yo creo que por el bienestar de la universidad y de los estudiantes era lo más sensato. Esto lo estábamos esperando hace varias semanas”, expresó.

El diputado indicó que la salida de Bonagas no resolverá automáticamente los problemas administrativos, financieros y presupuestarios que enfrenta la institución, pero consideró que representa una oportunidad para impulsar reformas profundas en el sistema universitario.

Entre las principales propuestas planteadas por Bloise figura la necesidad de eliminar la influencia política dentro de las universidades oficiales.

“Hay que sacar de una vez por todas la politiquería de las universidades oficiales”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el modelo de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), donde no existe la reelección inmediata de sus máximas autoridades, mecanismo que, a su juicio, ha contribuido a la estabilidad y desarrollo de esa casa de estudios.

“¿Por qué no replicamos ese modelo?”, cuestionó, al tiempo que recordó que modificaciones legislativas permitieron la reelección de Bonagas para un tercer periodo consecutivo al frente de la Unachi.

Bloise sostuvo que la Asamblea Nacional debe asumir un papel más activo en la protección de la institucionalidad universitaria, fortaleciendo las normas que regulan la gestión académica y administrativa de los centros de educación superior.

El diputado también mostró preocupación por las investigaciones que actualmente involucran a la universidad. Según explicó, existen más de una docena de expedientes en distintas instancias relacionados con presuntas irregularidades administrativas.

“Hay más de 12 carpetillas andando que están siendo investigadas”, señaló.

Entre los temas bajo escrutinio mencionó denuncias relacionadas con aumentos salariales presuntamente injustificados, presuntos casos de nepotismo y cuestionamientos sobre credenciales académicas.

A juicio del diputado, la autonomía universitaria no debe convertirse en un mecanismo para evadir la fiscalización pública.

“Nosotros queremos que cuando regresemos a la Asamblea en el mes de julio, sin politiquería, de manera muy técnica y académica, acompañados de los datos, podamos fortalecer justamente la normativa de la universidad para evitar que esto siga ocurriendo”, afirmó.

Bloise insistió en que cualquier reforma debe tener como prioridad la protección de los estudiantes, especialmente en una provincia como Chiriquí, donde miles de jóvenes dependen de la Unachi para acceder a la educación superior.

“Los más vulnerables son los estudiantes. Son más de 20 mil estudiantes en Chiriquí que tienen en la universidad una oportunidad para salir adelante”, destacó.

El diputado también cuestionó la actuación del Consejo General Universitario, señalando que el organismo concentró su atención en la permanencia de la rectora sin pronunciarse sobre las denuncias e investigaciones que han rodeado a la institución durante los últimos meses.