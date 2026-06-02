Crisis en la Unachi: Rectora Etelvina de Bonagas renuncia por tercera vez

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, presentó este martes 2 de junio la renuncia a su cargo.

De acuerdo con lo conocido por La Estrella de Panamá, la renuncia de Bonagas es a partir de este lunes 8 de junio.

Además, la renuncia se conoce un día antes de que finalizara la incapacidad médica de la rectora, que tuvo que ser hospitalizada la semana pasada debido a un desvanecimiento.

Según lo expuesto en la carta dirigida al Consejo General Universitario de la Unachi, la dimisión de la rectora será efectiva tres días antes que lo expuesto en su segunda carta de renuncia.

Esta es la tercera ocasión que se conoce sobre una renuncia de Bonagas, la primera vez fue el 12 de mayo y posteriormente el 26 de mayo.

En la segunda ocasión lo informó el Ministerio de Educación, que comunicó sobre la renuncia y que estará sería efectiva este 11 de junio.

Por su lado, el Consejo General de la Unachi no aprobó la renuncia de Bonagas, aunque ellos no tienen esa competencia según sus estatutos.

Además, este 28 de mayo la Unachi informó que de Bonagas se encuentraba bajo observación médica en un centro hospitalario tras su desvanecimiento en la rectoría.

En su mensaje, de Bonagas señaló que la decisión responde a los acontecimientos registrados en las últimas semanas, los cuales han generado “preocupación e incertidumbre dentro y fuera de la comunidad universitaria”.

La funcionaria enfatizó que su salida busca priorizar el bienestar de los estudiantes, la tranquilidad institucional y la continuidad de la gestión académica.

”Considero que corresponde anteponer el bienestar de los estudiantes, la tranquilidad de la comunidad universitaria, así como la continuidad de la gestión institucional”, indica la carta.

Tras años al frente de la casa de estudios superiores, de Bonagas agradeció el respaldo de docentes, administrativos, estudiantes y egresados.

Asimismo, expresó su confianza en que los órganos de gobierno universitario liderarán esta etapa de transición bajo los principios de responsabilidad, respeto a la autonomía universitaria y apego a las normas vigentes.

Por su parte, este 28 de mayo el presidente José Raúl Mulino dijo que calificó como un “show lamentable” la permanencia de Medianero de Bonagas al frente de la Unachi, luego de que el Consejo General Universitario rechazara la renuncia presentada por la rectora.

Mulino expresó en su conferencia semanal de los jueves que si fuera por él la rectora no “hubiera regresado hoy a la Unachi”.