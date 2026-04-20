Tiroteo en Teotihuacán (México) deja dos muertos y varios heridos en zona turística

La jornada de esparcimiento para los turistas que se encontraban en la zona arqueológica de Teotihuacán (México) se vio interrumpida este lunes 20 de abril, tras registrarse un tiroteo en Teotihuacán que dejó dos personas muertas: un turista canadiense y el presunto responsable de la agresión.

“De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente, una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”, informó el gabinete de seguridad de México a través de su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con el diario La Jornada, también hay cuatro personas heridas a raíz de este ataque. Entre ellas, dos ciudadanos colombianos, un ruso y una canadiense, quienes fueron trasladados para recibir atención médica. Previamente, se reportó que 15 personas resultaron heridas al huir del lugar.

Según La Jornada, el agresor comenzó a disparar contra los visitantes alrededor del mediodía del lunes, mientras se encontraba en la segunda plataforma de la Pirámide de la Luna, a unos 45 metros de altura.

Mientras se intentan esclarecer las causas del suceso, tanto la Guardia Nacional de México como el Ejército Mexicano, junto con la policía estatal y agentes municipales, se encuentran en la búsqueda de posibles agresores. La zona arqueológica permanece cerrada al turismo y bajo resguardo de las autoridades.