Nueve años de cárcel: Esta es la sentencia por el robo de 30 reses a Ulpiano Vergara

El acordeonista y compositor musical panameño, Ulpiano Vergara fue víctima del hurto de 30 reses un tiempo atrás. Un hombre de 45 años fue el autor de este hecho y fue condenado a nueve años de prisión.

Este hecho ocurrió en una finca en la provincia de Los Santos, por lo que el caso fue llevado por la Fiscalía Regional, quienes lograron la condena tras un acuerdo de pena.

Destacar que estos hechos ocurrieron el pasado 7 de septiembre de 2024. El acusado hacía labores de ordeñador y cuidador por lo que aprovechó su posición para tomar el ganado de manera silenciosa.

Se pudo conocer que las reses eran de raza Pardo Suizo y Holstein, por lo que se calcula que las pérdidas estuvieron entre 24 mil dólares en total.