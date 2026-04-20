Mega Bingo TV Mundial 2026 en Panamá: conoce dónde adquirir tu cartón y ver el evento

Quienes deseen participar pueden adquirir su cartón por $5.00 en supermercados, billeteros autorizados o a través de la plataforma digital oficial del <b>Mega Bingo</b>. Cada cartón incluye, además, la opción de ganar miles de premios instantáneos mediante la modalidad de raspadito.Los puntos de venta autorizados son:-Super 99-Billeteros de la Lotería Nacional-Vendedores de Bingos Nacionales-Oficinas del Parque OmarEl primer sorteo será transmitido a partir de las 7:00 p.m. por televisión y plataformas digitales, incluyendo canales como RPC TV y Nextv, así como en las redes sociales oficiales del evento