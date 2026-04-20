Mega Bingo TV Mundial 2026 en Panamá: conoce dónde adquirir tu cartón y ver el evento

El ‘Mega Bingo TV Mundial 2026’ fue presentado como una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para programas sociales en Panamá, combinando entretenimiento con apoyo a causas benéficas. El proyecto contempla una serie de sorteos a lo largo del año, con premios de alto valor que buscan incentivar la participación ciudadana.

El calendario inicia el 23 de abril, con el primer sorteo que ofrecerá dos paquetes de viaje para asistir al partido Panamá vs. Inglaterra en Estados Unidos, cada uno valorado en $12,500. Posteriormente, se realizarán sorteos el 7 y 28 de mayo, manteniendo premios similares vinculados a la experiencia mundialista. El evento culminará el 20 de agosto con el gran sorteo final, que incluirá una vivienda valorada en $100,000, un vehículo tipo pick-up y certificados de compra en supermercados.

Los premios también contemplan viajes internacionales para dos personas, boletos a partidos, hospedaje, traslados, seguros y viáticos, además de incentivos como compras de supermercado por un año.