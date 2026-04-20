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Mega Bingo TV Mundial 2026 en Panamá: conoce dónde adquirir tu cartón y ver el evento

Mega Bingo TV Mundial 2026 ofrecerá viajes, casa y auto.
Mega Bingo TV Mundial 2026 ofrecerá viajes, casa y auto. @megabingopanama
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/04/2026 18:49
El Mega Bingo TV Mundial 2026 ya tiene fechas, premios y puntos de venta.

El ‘Mega Bingo TV Mundial 2026’ fue presentado como una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para programas sociales en Panamá, combinando entretenimiento con apoyo a causas benéficas. El proyecto contempla una serie de sorteos a lo largo del año, con premios de alto valor que buscan incentivar la participación ciudadana.

El calendario inicia el 23 de abril, con el primer sorteo que ofrecerá dos paquetes de viaje para asistir al partido Panamá vs. Inglaterra en Estados Unidos, cada uno valorado en $12,500. Posteriormente, se realizarán sorteos el 7 y 28 de mayo, manteniendo premios similares vinculados a la experiencia mundialista. El evento culminará el 20 de agosto con el gran sorteo final, que incluirá una vivienda valorada en $100,000, un vehículo tipo pick-up y certificados de compra en supermercados.

Los premios también contemplan viajes internacionales para dos personas, boletos a partidos, hospedaje, traslados, seguros y viáticos, además de incentivos como compras de supermercado por un año.

Así puedes participar en el Mega Bingo, según la Lotería

Quienes deseen participar pueden adquirir su cartón por $5.00 en supermercados, billeteros autorizados o a través de la plataforma digital oficial del Mega Bingo. Cada cartón incluye, además, la opción de ganar miles de premios instantáneos mediante la modalidad de raspadito.

Los puntos de venta autorizados son:

-Super 99

-Billeteros de la Lotería Nacional

-Vendedores de Bingos Nacionales

-Oficinas del Parque Omar

El primer sorteo será transmitido a partir de las 7:00 p.m. por televisión y plataformas digitales, incluyendo canales como RPC TV y Nextv, así como en las redes sociales oficiales del evento

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