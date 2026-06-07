Procuraduría logra 126 detenciones provisionales y 12 condenas por evasión en La Joyita

La Procuraduría General de la Nación informó que ha logrado 143 aprehensiones, 126 detenciones provisionales y 12 condenas relacionadas con la evasión masiva de privados de libertad ocurrida en el Centro Penitenciario La Joyita.

De acuerdo con la entidad, esos resultados forman parte de las investigaciones desarrolladas tras la fuga de reclusos registrada en el penal, que dejó tres reos muertos y seis heridos. Además de tres agentes de la Policía Nacional heridos.

Según la Procuraduría, los fiscales han participado hasta la fecha en 26 audiencias de control de garantías, logrando llevar ante los jueces a 126 personas vinculadas con los hechos.

Además, se han dictado 12 sentencias condenatorias mediante acuerdos de pena por el delito de evasión. Las condenas fueron distribuidas de la siguiente manera:

Tres condenas de 36 meses de prisión.

Siete condenas de 42 meses de prisión.

Una condena de 44 meses de prisión.

Una condena de 47 meses de prisión.

La Procuraduría precisó que estas sanciones se sumarán a las penas efectivas que los sentenciados deben cumplir por los delitos que originalmente motivaron su privación de libertad.

La institución también destacó que las audiencias relacionadas con este caso continuarán el próximo lunes, como parte de las acciones judiciales para determinar responsabilidades y procesar a los implicados.