La Joyita: 134 reclusos han comparecido ante jueces por el delito de evasión

La Procuraduría General de la Nación detalló la tarde de este viernes 5 de junio que mantiene avances en la judicialización de los privados de libertad vinculados a la fuga masiva registrada en el Centro Penitenciario La Joyita.

A través de un comunicado, la entidad detalló que, hasta la fecha, se ha logrado la aprehensión de 166 personas relacionadas con la evasión ocurrida este lunes 1 de junio.

Según la Procuraduría, el trabajo realizado por los fiscales ante los tribunales de justicia ha permitido la celebración de 18 audiencias de control de garantías, en las que 134 personas han sido llevadas ante jueces para responder por el delito de evasión.

Más de un centenar permanecen detenidos

La Procuraduría indicó que como resultado de estas diligencias judiciales se han ordenado 125 detenciones provisionales.

Además, nueve personas han recibido sentencias condenatorias mediante acuerdos de pena alcanzados con el Ministerio Público.

Las condenas impuestas se distribuyen de la siguiente manera:

Tres condenas de 36 meses de prisión.

Cuatro condenas de 42 meses de prisión.

Una condena de 44 meses de prisión.

Una condena de 47 meses de prisión.

Continúan las investigaciones

La entidad señaló que las acciones forman parte de las investigaciones desarrolladas tras la fuga de privados de libertad del penal de La Joyita.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda, recaptura y judicialización de las personas que permanecen vinculadas a la evasión, mientras avanzan los procesos penales en los tribunales correspondientes.