Lotería Nacional: primer sorteo extraordinario será este 19 de abril

La Lotería Nacional de Panamá informó que este domingo 19 de abril se llevará a cabo el primer sorteo extraordinario del año en la provincia de Bocas del Toro, a partir de las 3:00 p.m., en su horario habitual.

La entidad recordó que cada año se realizan tres sorteos extraordinarios: el primero en abril, el segundo en agosto y el tercero en diciembre. Este último es el más esperado por los jugadores, debido a que ofrece los mayores montos de premios.

Para el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Panamá, la fracción de billetes tiene un costo de B/2.00.