Todo sobre el Mega Bingo de la Lotería de Panamá: fecha, premios y cómo comprar cartones

Panamá suma una nueva propuesta de entretenimiento regulado con el lanzamiento del Mega Bingo de la Lotería, cuyo primer sorteo se realizará el próximo 23 de abril a las 7:00 p.m., marcando el inicio de una dinámica que busca captar la atención de miles de jugadores en todo el país.El evento será transmitido en vivo a través de plataformas digitales, incluyendo Instagram y YouTube, ampliando el acceso a quienes prefieren participar de forma remota.Los participantes podrán acceder a todas las jornadas de juego programadas para el<b> 23 de abril, 7 de mayo, 28 de mayo </b>y la gran final el <b>20 de agosto</b>.<b>Cuándo es el primer sorteo del Mega Bingo</b>El debut oficial del Mega Bingo está programado para:Fecha: 23 de abril de 2026Hora: 7:00 p.m.Transmisión: plataformas digitales y a través del Canal NexTvSe trata del primer sorteo de esta modalidad, que combina el formato tradicional del bingo con transmisión en tiempo real.<b>Precio del cartón y cómo funciona</b>El costo de participación se mantiene en un rango accesible:Precio por cartón: B/.5.00Uno de los puntos clave es que el cartón no es de uso único:- Puede utilizarse en los cuatro bingos programados- No debe ser marcado o alterado físicamenteEste formato permite que los jugadores participen en múltiples sorteos con una sola compra.<b>Dónde comprar cartones del Mega Bingo</b>Además de la opción digital en el Sitio web: <a href="http://www.megabingotv.com">www.megabingotv.com</a>, los cartones también están disponibles en distintos puntos a nivel nacional:- Supermercados Super 99- Billeteros de la Lotería Nacional- Vendedores de bingos autorizados- Oficinas del Parque Omar<b>Premios del Mega Bingo en Panamá</b>El esquema de premios incluye incentivos de alto valor, destacando tanto recompensas inmediatas como premios mayores en etapas posteriores.<b>Entre los principales premios anunciados:</b>Un viaje con gastos pagos para ti y un acompañante para vivir un emocionante juego junto a Panamá en el mundial.En el bingo final:Una casaUn vehículo Toyota Hilux nuevoEstos solo serán los premios del primer sorteo, mientras avance el interés del público se mencionarán los próximos premios.