Todo sobre el Mega Bingo de la Lotería de Panamá: fecha, premios y cómo comprar cartones

Panamá suma una nueva propuesta de entretenimiento regulado con el lanzamiento del Mega Bingo de la Lotería, cuyo primer sorteo se realizará el próximo 23 de abril a las 7:00 p.m., marcando el inicio de una dinámica que busca captar la atención de miles de jugadores en todo el país.

El evento será transmitido en vivo a través de plataformas digitales, incluyendo Instagram y YouTube, ampliando el acceso a quienes prefieren participar de forma remota.

Los participantes podrán acceder a todas las jornadas de juego programadas para el 23 de abril, 7 de mayo, 28 de mayo y la gran final el 20 de agosto.

Cuándo es el primer sorteo del Mega Bingo

El debut oficial del Mega Bingo está programado para:

Fecha: 23 de abril de 2026

Hora: 7:00 p.m.

Transmisión: plataformas digitales y a través del Canal NexTv

Se trata del primer sorteo de esta modalidad, que combina el formato tradicional del bingo con transmisión en tiempo real.

Precio del cartón y cómo funciona

El costo de participación se mantiene en un rango accesible:

Precio por cartón: B/.5.00

Uno de los puntos clave es que el cartón no es de uso único:

- Puede utilizarse en los cuatro bingos programados

- No debe ser marcado o alterado físicamente

Este formato permite que los jugadores participen en múltiples sorteos con una sola compra.

Dónde comprar cartones del Mega Bingo

Además de la opción digital en el Sitio web: www.megabingotv.com, los cartones también están disponibles en distintos puntos a nivel nacional:

- Supermercados Super 99

- Billeteros de la Lotería Nacional

- Vendedores de bingos autorizados

- Oficinas del Parque Omar

Premios del Mega Bingo en Panamá

El esquema de premios incluye incentivos de alto valor, destacando tanto recompensas inmediatas como premios mayores en etapas posteriores.

Entre los principales premios anunciados:

Un viaje con gastos pagos para ti y un acompañante para vivir un emocionante juego junto a Panamá en el mundial.

En el bingo final:

Una casa

Un vehículo Toyota Hilux nuevo

Estos solo serán los premios del primer sorteo, mientras avance el interés del público se mencionarán los próximos premios.