Lotería de Panamá inicia distribución de cartones del Mega Bingo 2026

La logística para el Mega Bingo Mundial TV 2026 entró en su fase operativa. La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció que, a partir de este miércoles 25 de marzo, la sede principal de la institución inició la distribución de los cartones que permitirán a la ciudadanía participar en esta iniciativa de corte social. Según el comunicado de prensa, la entrega de los boletos en el interior del país la realizarán de manera gradual durante los próximos días. La institución destacó que están prestando especial atención al factor distancia para garantizar que el producto llegue a tiempo a las provincias de Bocas del Toro y Darién.

Impacto social y premios

El proyecto, que nace de una alianza entre el Despacho de la Primera Dama y Bingos Nacionales, tiene como objetivo principal recaudar fondos para la Asociación Pro Obras de Beneficencia (APROB). El dinero obtenido será destinado a fortalecer programas sociales dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad en todo el país. Con un costo de $5 por cartón, los participantes podrán acceder a todas las jornadas de juego programadas para el 23 de abril, 7 de mayo, 28 de mayo y la gran final el 20 de agosto. Los premios incluyen incentivos de alto impacto como una casa, un vehículo tipo pick-up, certificados de supermercado por un año y seis viajes internacionales para dos personas para asistir a un partido de la Selección Nacional de fútbol durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Accesibilidad y logística