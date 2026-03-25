Lotería de Panamá inicia distribución de cartones del Mega Bingo 2026

El proyecto, que nace de una alianza entre el <b>Despacho de la Primera Dama </b>y <b>Bingos Nacionales</b>, tiene como objetivo principal recaudar fondos para la <b>Asociación Pro Obras de Beneficencia (APROB)</b>. El dinero obtenido será destinado a fortalecer programas sociales dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad en todo el país.Con un costo de <b>$5 por cartón</b>, los participantes podrán acceder a todas las jornadas de juego programadas para el<b> 23 de abril, 7 de mayo, 28 de mayo </b>y la gran final el <b>20 de agosto</b>. Los premios incluyen incentivos de alto impacto como <b>una casa</b>, un vehículo tipo <i>pick-up</i>, certificados de supermercado por un año y seis viajes internacionales para dos personas para asistir a un partido de la Selección Nacional de fútbol durante la <b><a href="/tag/-/meta/copa-mundial-de-la-fifa-2026">Copa Mundial de la FIFA 2026</a></b>.