Accidente con unidad de MiBus deja una víctima fatal y abre investigación

Un accidente de tránsito registrado la noche de este sábado en el sector de Ciudad Bolívar terminó en tragedia. MiBus confirmó que una de sus unidades estuvo involucrada en el hecho, que dejó como saldo una víctima fatal.

La empresa de transporte público informó a través de un comunicado oficial que el accidente ocurrió durante la noche del 6 de junio y lamentó profundamente el fallecimiento de una persona como consecuencia del suceso.

“MiBus informa que, en la noche de hoy, se registró un accidente de tránsito en Ciudad Bolívar, en el que una de nuestras unidades se vio involucrada, lamentando profundamente que del hecho resultara una víctima fatal”, señaló la empresa.

MiBus expresa condolencias

Tras conocerse el hecho, la compañía manifestó sus condolencias a los familiares y allegados de la persona fallecida.

Asimismo, aseguró que mantiene plena colaboración con las autoridades encargadas de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

“MiBus colabora plenamente con las autoridades competentes en las investigaciones del caso”, destacó la entidad en su comunicado.

Investigan las causas del accidente

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades y establecer cómo se produjo el hecho que enluta nuevamente las carreteras del país.

El caso ha generado reacciones entre usuarios del transporte público y residentes del área, quienes esperan que las pesquisas permitan aclarar lo ocurrido.