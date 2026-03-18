Muere ‘hormiguita’ atropellada por bus en Juan Díaz

El caso que conmocionó a Juan Díaz se agrava. Este miércoles 18 de marzo se confirmó el fallecimiento de la funcionaria de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario que había quedado en estado de coma tras ser atropellada por un bus “Diablo Verde”.

El accidente dejó a dos trabajadoras, conocidas como “hormiguitas”, gravemente afectadas. Una de ellas logró sobrevivir, aunque con secuelas importantes, mientras que la otra permanecía recluida en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, donde finalmente murió tras varios días de lucha.

Permanecía en coma

La víctima fatal había sido ingresada en estado crítico luego del atropello. Su condición se mantuvo delicada, permaneciendo en coma hasta que este miércoles se confirmó su deceso, marcando un desenlace que enluta a sus compañeros y familiares.

Testimonio clave: “el bus aceleró”

La sobreviviente, identificada como Yandira Pinto, dio su versión de los hechos y pidió justicia.

Según su declaración, ambas se encontraban dentro de su línea de paso cuando ocurrió el accidente. Sin embargo, aseguró que el conductor del bus no les cedió el paso.

“Él no se detuvo, al contrario, aceleró”, relató Pinto, quien insiste en que se haga justicia por lo ocurrido.

Cambia la situación del conductor

Con la muerte de la funcionaria, el proceso legal da un giro significativo. El conductor del bus podría enfrentar cargos más graves, ya que el caso pasa de lesiones a un posible delito vinculado a la muerte de una persona.

Las autoridades deberán determinar responsabilidades y continuar con las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido.

Conmoción y llamado a la seguridad vial

El hecho ha generado indignación y dolor, especialmente entre trabajadores de aseo y ciudadanos, quienes reclaman mayor control sobre este tipo de transporte y respeto a las normas de tránsito.

Mientras tanto, familiares, compañeros y la sobreviviente esperan respuestas y justicia tras una tragedia que pudo evitarse.

Próxima audiencia

Se informó que la audiencia relacionada con este caso ha sido programada para el 7 de abril, donde se espera que se definan los próximos pasos legales.