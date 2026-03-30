Cambios en la Lotería: horarios y sorteos especiales esta Semana Santa

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá anunció un horario especial de atención y ajustes en su calendario de sorteos con motivo de la Semana Santa.

De acuerdo con la entidad, el jueves 2 de abril se laborará en horario especial de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía, mientras que el viernes 3 de abril las oficinas permanecerán cerradas por el Viernes Santo.

Para el sábado 4 de abril, se trabajará con personal estrictamente necesario en el ciclo de billeteros, en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., con el objetivo de realizar labores de recaudación, cancelación, entrega de producto y pago de premios. En tanto, el domingo 5 de abril las oficinas estarán cerradas por el Domingo de Pascua.