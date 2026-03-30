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Cambios en la Lotería: horarios y sorteos especiales esta Semana Santa

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá anuncia cambios por Semana Santa.
La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá anuncia cambios por Semana Santa. @lnbpma
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/03/2026 13:43
La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá ajusta su atención y calendario de sorteos durante la Semana Santa.

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá anunció un horario especial de atención y ajustes en su calendario de sorteos con motivo de la Semana Santa.

De acuerdo con la entidad, el jueves 2 de abril se laborará en horario especial de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía, mientras que el viernes 3 de abril las oficinas permanecerán cerradas por el Viernes Santo.

Para el sábado 4 de abril, se trabajará con personal estrictamente necesario en el ciclo de billeteros, en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., con el objetivo de realizar labores de recaudación, cancelación, entrega de producto y pago de premios. En tanto, el domingo 5 de abril las oficinas estarán cerradas por el Domingo de Pascua.

Ajustes en sorteos de abril: así quedan las fechas y cancelaciones

La institución informó además que el lunes 6 de abril se retomará el horario regular, aunque se llevará a cabo el sorteo dominical N.° 5546-4235, cuya cancelación se extenderá hasta el miércoles 8 de abril de 2026.

Asimismo, el jueves 9 de abril se realizará el sorteo intermedio N.°3059-3299 en horario habitual, con periodo de cancelación hasta el domingo 12 de abril.

Finalmente, el domingo 12 de abril se celebrará el sorteo dominical N° 5547-4236 en su horario regular.

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