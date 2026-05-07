Presidente Mulino destaca caída de 65% del riesgo del país

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró este 7 de mayo que el país logró reducir en 65% su riesgo país, un indicador seguido de cerca por inversionistas y mercados internacionales para medir la percepción de estabilidad financiera y capacidad de pago de una nación.

La declaración fue realizada durante la inauguración de la Convención Marítima de las Américas 2026, y posteriormente reforzada por el mandatario a través de su cuenta en X.

“Panamá bajó el riesgo país en un 65%. Es un récord regional que demuestra que volvemos a generar confianza en inversores con trabajo y seriedad”, publicó Mulino.

La afirmación del mandatario ocurre en un contexto en el que el índice EMBIG de Panamá —medido por JPMorgan Chase— se ubica en su nivel más bajo desde 2020, según destacó previamente el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Chapman explicó el pasado 18 de febrero que el descenso en la prima de riesgo refleja “una mayor confianza de los inversionistas internacionales en la solidez financiera y la estabilidad económica del país”.

El EMBIG mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de países emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En términos prácticos, mientras más bajo es el indicador, menor es la percepción de riesgo y más barato resulta para un país financiarse en los mercados internacionales.

De acuerdo con los datos compartidos por el MEF, Panamá pasó de una prima de riesgo de 323 puntos básicos antes de las elecciones de 2024 a 111 puntos básicos en mayo de 2026, una reducción que el Gobierno considera inédita para economías latinoamericanas con grado de inversión o calificaciones similares.

La caída ocurre luego de un periodo de elevada presión sobre las finanzas públicas y la percepción internacional del país, marcado por factores como la crisis derivada del cierre de Cobre Panamá, la pérdida del grado de inversión por parte de Fitch y las afectaciones operativas en el Canal de Panamá producto de la sequía.

El Gobierno sostiene que la mejora en la percepción de riesgo responde a medidas de consolidación fiscal y a señales de estabilidad macroeconómica. Chapman también señaló que menores niveles de riesgo pueden traducirse en mejores condiciones de financiamiento para el Estado y, potencialmente, en menores costos de endeudamiento.

Según el contexto presentado por el Ejecutivo, Panamá se ubicaría entre los países con menor riesgo soberano en América Latina, detrás de economías como Uruguay, Chile y Paraguay.

No obstante, especialistas internacionales advierten que la sostenibilidad de esa recuperación dependerá de mantener el ajuste fiscal, controlar el déficit y preservar la confianza de las calificadoras de riesgo y de los mercados internacionales en un escenario global todavía incierto.