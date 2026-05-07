Ministerio de Educación presenta 141 denuncias por presuntas irregularidades y corrupción

El Ministerio de Educación (Meduca) reveló al mediodía de este jueves 7 de mayo que detectó múltiples irregularidades relacionadas con presuntos diplomas falsos, abandono de cargos y una posible red de corrupción dentro del sistema educativo público.

A través de un comunicado oficial, el Meduca explicó que las anomalías fueron identificadas tras investigaciones administrativas y denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

Según el Meduca, entre los casos detectados figuran personas fallecidas que continuaban cobrando salarios, nombramientos irregulares, licencias alteradas y docentes que mantenían dos cargos simultáneamente.

La institución detalló que la denuncia inicial fue presentada ante el Ministerio Público el pasado 22 de abril de 2026, luego de que funcionarios detectaran irregularidades durante procesos de revisión interna.

“Este escenario refleja que el alcance de la situación probablemente podría ser mayor de lo inicialmente estimado”, advirtió la entidad en el comunicado.

El Ministerio de Educación indicó que, como resultado de las investigaciones, varios docentes habrían abandonado sus responsabilidades laborales sin justificación, situación que se registra tanto en áreas urbanas como en regiones apartadas del país y zonas comarcales.

La entidad aseguró que actualmente trabaja en un proceso para cubrir las vacantes y garantizar la continuidad del servicio educativo.

De acuerdo con el informe oficial, las regiones educativas más afectadas hasta el momento son Darién, las comarcas Ngäbe-Buglé y Guna Yala, además de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Herrera.

El Meduca también informó que ha identificado una posible red vinculada a universidades que presuntamente habrían facilitado títulos académicos irregulares para docentes y funcionarios.

“Las investigaciones también buscan determinar si personal de la institución que presuntamente se prestó para estas irregularidades”, señala el documento.

Asimismo, el ministerio reveló que este jueves fue presentada una nueva denuncia ante el Ministerio Público relacionada con 41 casos adicionales.

En total, la entidad reportó la presentación de aproximadamente 141 denuncias y siete querellas vinculadas a posibles delitos contra la administración pública.

El Meduca explicó que muchas de las irregularidades fueron detectadas mediante el uso del sistema de Procesos de Vacantes en Línea, herramienta utilizada para verificar información y detectar inconsistencias dentro del sistema educativo.