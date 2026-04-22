Meduca denuncia red de corrupción por títulos falsos en el sistema educativo

El Ministerio de Educación (Meduca) presentó este miércoles 22 de abril una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta existencia de una red de corrupción que involucraría a funcionarios y docentes en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Meduca, la denuncia está relacionada con supuestos delitos de falsificación de documentos, contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir, en un caso que apunta a irregularidades dentro del sistema educativo.

Según los datos preliminares, los hechos se habrían registrado en regiones, como Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, Herrera y Darién, donde presuntamente se inscribían títulos falsos en el Registro Permanente de Elegibles.

El objetivo de estas acciones habría sido favorecer a determinados docentes, quienes mediante esta práctica buscaban obtener mayor puntaje en concursos y asegurar una vacante laboral dentro del sistema educativo público.

La acción legal fue presentada por la directora de Asesoría Legal, Nilka González, junto a la directora de Recursos Humanos, Celia Rodríguez, en coordinación con el equipo del Meduca, quienes acudieron ante las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes.

El caso se encuentra en fase inicial, por lo que corresponderá al Ministerio Público determinar el alcance de los hechos, identificar a los responsables y establecer posibles sanciones conforme a la ley.