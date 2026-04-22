IMA garantiza adquisición de 30 mil quintales de frijol chiricano

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que su director general, Nilo Murillo, sostuvo una reunión con asociaciones de productores de granos de la provincia de Chiriquí, en la que se establecieron las bases de un acuerdo tripartito para la compra de 30 mil quintales de frijol chiricano.

Según explicó Murillo este tipo de iniciativas permite impulsar acciones a largo plazo en beneficio de los agricultores, fortaleciendo la producción nacional.

Por su parte, Edwin Araúz, representante del sector, destacó el impacto positivo del encuentro. “Esta reunión nos ha dado una esperanza muy grande a los productores de esta provincia, que con mucho esfuerzo desarrollan la producción del frijol chiricano”, expresó.

Como siguiente paso, se prevé la convocatoria al sector agroindustrial interesado en sumarse al acuerdo, ya sea mediante el procesamiento del producto empacado o enlatado, lo que facilitará un flujo directo entre productores y compradores.