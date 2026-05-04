Escándalo por presunto amaño trasciende fronteras y pone bajo la lupa al fútbol panameño

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) se encuentra bajo presión tras la apertura de una investigación de oficio por los hechos ocurridos en el encuentro entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, un partido que cerró la fase regular del torneo Clausura 2026 y que terminó con un marcador de 3-2 a favor de “Los Verdolagas”.

El foco de la controversia se sitúa en una jugada ocurrida en los minutos finales del compromiso, cuando una acción del portero José Calderón derivó en el tanto que definió el resultado a favor del conjunto capitalino. La naturaleza del error, sumada al momento del partido, generó reacciones inmediatas en el entorno deportivo y encendió alertas sobre posibles irregularidades.

El incidente, incluso, escaló a nivel internacional y en la Asamblea Nacional.

El exselecionado Roberto Brown presentó ante la Asamblea Nacional una iniciativa ciudadana con la que se busca tipificar el delito de corrupción o fraude en el deporte, con el fin de salvafuardar la integridad de las competiciones deportivas.

Medios de comunicación en norteamerica y en Europa se hicieron eco de lo ocurrido el pasado sábado.

Desde ese instante, el caso pasó de ser una incidencia deportiva a un asunto de interés institucional, con la activación de los mecanismos de integridad de la liga y la intervención directa de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

La LPF informó oficialmente que ha activado su Unidad de Integridad y solicitado la comparecencia de las partes involucradas con el objetivo de esclarecer lo ocurrido en el terreno de juego.

El organismo señaló que se ha iniciado una revisión exhaustiva del encuentro, que incluye la conformación de una fuerza de trabajo conjunta para analizar el desarrollo del partido, las circunstancias de la jugada y cualquier elemento que pudiera estar relacionado con una posible irregularidad.

En su pronunciamiento, la liga fue enfática al indicar que, aunque el fútbol contempla errores propios de la competencia, existen situaciones que pueden exceder ese margen y comprometer los estándares de profesionalismo y transparencia.

La LPF también advirtió que el proceso se llevará hasta sus últimas consecuencias y que, en caso de comprobarse responsabilidades, se recomendarán sanciones ejemplares.

La Repafut reaccionó al caso reiterando su postura de “cero tolerancia” frente al amaño de partidos y cualquier práctica que afecte la integridad de la competencia.

La entidad recordó que dispone de protocolos aprobados por la FIFA, diseñados para detectar, prevenir y sancionar cualquier intento de manipulación de resultados. Estos mecanismos incluyen monitoreo permanente, canales confidenciales de denuncia y cooperación con autoridades judiciales.

Además, indicó que, una vez concluida la investigación de la LPF, su Comisión Disciplinaria evaluará el expediente para determinar si corresponde la imposición de sanciones deportivas o la remisión del caso a instancias superiores.

El Sporting San Miguelito reaccionó con un comunicado oficial en el que manifestó su preocupación por los hechos ocurridos en el partido y confirmó la presentación de denuncias formales ante la LPF y la FPF.

El club solicitó una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, subrayando la necesidad de esclarecer lo sucedido con total transparencia. Asimismo, la institución pidió que, de comprobarse irregularidades, se apliquen sanciones firmes conforme a los reglamentos del fútbol panameño.

En su pronunciamiento, el club también hizo un llamado al resto de las instituciones deportivas del país a fortalecer los mecanismos de control y a trabajar de manera conjunta para preservar la credibilidad de la liga.

El portero José Calderón rompió el silencio mediante un comunicado en el que reconoció su participación en la jugada, calificándola como un error estrictamente deportivo dentro del desarrollo normal del partido.

El guardameta insistió en que no existe ningún vínculo con conductas irregulares ni con intentos de manipulación del resultado, y rechazó categóricamente las insinuaciones que han surgido tras el encuentro.

Calderón expresó además que está dispuesto a colaborar con cualquier investigación oficial que se realice y advirtió que evaluará acciones legales contra quienes difundan acusaciones que considere infundadas y que afecten su reputación profesional.

El impacto del caso no se ha limitado al ámbito local. Medios internacionales como ESPN México, AS España, La Opinión han dado cobertura al episodio, destacando la investigación abierta por la LPF y el contexto de sospechas que rodea el desenlace del partido.

La atención mediática ha puesto especial énfasis en la activación inmediata de los protocolos de integridad y en la reacción coordinada de las autoridades deportivas panameñas.

Asimismo, la difusión internacional ha reabierto el debate sobre la consistencia de los mecanismos de control en ligas de la región, particularmente en torneos donde han existido antecedentes de controversias similares.

El episodio ocurre en un contexto en el que el fútbol panameño ha enfrentado situaciones previas relacionadas con investigaciones por posibles irregularidades.

En 2023, se registraron denuncias públicas de supuestos arreglos de partidos por parte de actores del fútbol local. Posteriormente, en 2024, autoridades judiciales realizaron detenciones vinculadas a redes de manipulación de resultados deportivos, lo que incluyó investigaciones sobre pagos a jugadores.

Estos antecedentes han contribuido a elevar la sensibilidad institucional frente a cualquier situación que pueda interpretarse como una posible afectación a la integridad de la competencia.

Con el Clausura 2026 en su etapa decisiva, el caso Sporting San Miguelito se ha convertido en uno de los episodios más delicados del torneo. La combinación de investigación oficial, denuncias formales, defensa del jugador y repercusión internacional ha colocado a la LPF y a la FPF bajo un fuerte escrutinio público.

El desenlace del proceso será determinante no solo para establecer responsabilidades, sino también para evaluar la solidez de los mecanismos de control y transparencia del fútbol panameño.

En un contexto donde la credibilidad de la competencia está en juego, el caso se perfila como un punto de inflexión para las políticas de integridad deportiva en el país.