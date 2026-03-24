Kim Jong-un acusa a Estados Unidos de ‘terrorismo de Estado’ y promete reforzar su arsenal nuclear

En un discurso ante la Asamblea Popular Suprema de Pyongyang, Kim Jong-un responsabilizó a Estados Unidos de “terrorismo de Estado y agresión” a escala global y reafirmó su compromiso de fortalecer la capacidad nuclear del país de manera irreversible.

El líder norcoreano también calificó a Corea del Sur como el “Estado más hostil” y su “principal enemigo invariable”, alineando su postura con la línea dura adoptada desde 2024, cuando abandonó el objetivo de una unificación pacífica con el Sur.

Analistas aseguran que esta demonización de Seúl refleja la percepción de que Corea del Sur ya no es un intermediario útil con Washington, sino un obstáculo para que Corea del Norte asuma un papel regional más asertivo.

Kim destacó la rápida expansión de su arsenal nuclear y de misiles como la estrategia “correcta” para contrarrestar futuras amenazas y las “ambiciones hegemónicas” de Estados Unidos y sus aliados.

”La dignidad de la nación, su interés nacional y su victoria final solo pueden garantizarse con el poder más fuerte”, afirmó, subrayando que su gobierno continuará consolidando el estatus nuclear de forma irreversible.

Desde 2019, Kim ha suspendido todo diálogo significativo con Washington y Seúl tras el colapso de su segunda cumbre con Donald Trump.

Recientemente, ha priorizado la cooperación con Rusia, enviando tropas y equipos militares para apoyar la guerra en Ucrania, aunque analistas no descartan que mantenga abiertas opciones de diálogo con Estados Unidos para lograr alivio de sanciones y reconocimiento tácito como Estado nuclear.

Por otra parte, la prensa estatal norcoreana informó que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha sido invitado a visitar el país, aunque aún no se ha confirmado la fecha de su viaje.