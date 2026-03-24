Ministra del Mides responderá cuestionario en la Asamblea Nacional

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles comparecerá el próximo 1 de abril en la Asamblea Nacional para responder un cuestionario de 41 preguntas de los diputados.

“Si bien un porcentaje significativo de las inquietudes planteadas aborda competencias que, conforme a la ley, corresponden exclusivamente a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, (Senniaf), la titular del Ministerio de Desarrollo Social ha reiterado su disposición de comparecer con absoluto respeto a la facultad constitucional de control político que ejerce el Órgano Legislativo”, señala un comunicado del Mides.

De acuerdo al Mides, la ministra detallará las acciones emprendidas por la institución desde el inicio de su gestión y las medidas adoptadas para la protección de las poblaciones más vulnerables.

La ministra ha sido cuestionada por los escándalos revelados de abusos a menores dentro de los albergues del Senniaf y múltiples organizaciones han pedido su renuncia.