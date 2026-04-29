Combustibles cumplen normas técnicas y de calidad, asegura la Secretaría de Energía

La Secretaría Nacional de Energía informó que los combustibles que actualmente se comercializan en Panamá cumplen con todos los estándares técnicos y de calidad establecidos en la normativa vigente.

Según la entidad, cada lote en circulación cuenta con sus respectivos certificados de análisis, lo que garantiza que los productos cumplen con las especificaciones requeridas antes de llegar al consumidor final.

El proceso de verificación, detalló la institución, es riguroso y se inicia con la toma de muestras por parte de empresas inspectoras independientes en los puntos de ingreso al país. Posteriormente, estas son analizadas en laboratorios certificados por el Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Comercio e Industrias. Tras esta evaluación, la Secretaría valida el cumplimiento de las normas técnicas y autoriza la distribución en el mercado nacional.

La entidad subrayó que únicamente los combustibles que superan todo este proceso son comercializados en el país.

De forma adicional, la Secretaría Nacional de Energía anunció que sostendrá reuniones con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y las empresas distribuidoras, con el objetivo de verificar de manera integral que no existan otros factores dentro de la cadena de distribución y comercialización que puedan estar incidiendo en el comportamiento de los combustibles.