Ubican en la Cinta Costera a estadounidense con antecedentes por homicidio y órdenes de arresto

Un estadounidense fue ubicado durante un operativo preventivo en la cinta costera, a la altura del <a href="/tag/-/meta/parque-urraca">parque Urracá</a>, tras no portar documentos personales al momento de ser abordado por agentes de la <b>Fuerza de Tarea Conjunta Migratoria</b>.De acuerdo con el<a href="/tag/-/meta/snm-servicio-nacional-de-migracion"> Servicio Nacional de Migración (SNM)</a>, el individuo manifestó no contar con identificación, por lo que se coordinó con policías en el corregimiento de Bella Vista para su traslado a una estación policial y realizar las verificaciones correspondientes.Las autoridades procedieron con consultas en las bases de datos migratorias y el proceso de captación biométrica para confirmar su identidad.Como resultado de estas diligencias, se determinó que el ciudadano mantiene antecedentes en Estados Unidos por presuntos delitos, como daños a la propiedad, destrucción dolosa, agresión con arma peligrosa, homicidio y posesión ilegal de arma de fuego.Asimismo, se confirmó que el estadounidense tiene dos órdenes de arresto vigentes en su país de origen.