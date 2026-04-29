Ubican en la Cinta Costera a estadounidense con antecedentes por homicidio y órdenes de arresto

Un estadounidense fue ubicado durante un operativo preventivo en la cinta costera, a la altura del parque Urracá, tras no portar documentos personales al momento de ser abordado por agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta Migratoria.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración (SNM), el individuo manifestó no contar con identificación, por lo que se coordinó con policías en el corregimiento de Bella Vista para su traslado a una estación policial y realizar las verificaciones correspondientes.

Las autoridades procedieron con consultas en las bases de datos migratorias y el proceso de captación biométrica para confirmar su identidad.

Como resultado de estas diligencias, se determinó que el ciudadano mantiene antecedentes en Estados Unidos por presuntos delitos, como daños a la propiedad, destrucción dolosa, agresión con arma peligrosa, homicidio y posesión ilegal de arma de fuego.

Asimismo, se confirmó que el estadounidense tiene dos órdenes de arresto vigentes en su país de origen.