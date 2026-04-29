Las 5 noticias que debes leer hoy | 29 de abril

Asamblea debatirá endurecer medidas contra menores infractores

Diputados analizan reformas al régimen penal juvenil con el objetivo de aplicar sanciones más estrictas ante el aumento de delitos cometidos por menores, en medio de posturas divididas sobre si se debe priorizar el castigo o la reinserción social.

Fraude bancario: aprehenden a varios implicados en operativos en Chiriquí y Panamá

Autoridades desarrollaron operativos simultáneos que dejaron varios detenidos por delitos financieros, vinculados a esquemas de fraude que incluyen uso de información falsa y posibles redes organizadas, en investigaciones que continúan en curso.

Precios del combustible cambiarán este 1 de mayo en Panamá

Nuevos ajustes en los precios de gasolina y diésel entrarán en vigencia a partir del viernes 1 de mayo, impactando directamente el costo del transporte y otros servicios en el país.

Panamá entra en vigilancia por El Niño ante posible retraso de lluvias

Autoridades advierten sobre condiciones climáticas marcadas por calor extremo y menor cantidad de lluvias debido al fenómeno de El Niño, lo que podría afectar la disponibilidad de agua y sectores productivos.

Tensión con China: Mulino agradece apoyo internacional y reconoce presión a buques panameños

El presidente José Raúl Mulino se refirió a la situación internacional, señalando presiones sobre embarcaciones con bandera panameña y destacando el respaldo recibido por parte de la comunidad internacional en medio del contexto geopolítico.