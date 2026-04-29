Asamblea aprueba proyecto de Benicio Robinson que reduce la protección ambiental en Bocas del Toro

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 571, que de acuerdo a ambientalistas significa un retroceso en la protección de los arrecifes, pasto marino y corales en Bocas del Toro.

La iniciativa legislativa, propuesta por el diputado Benisio Robinson fue aprobada con 46 votos a favor.

“El proyecto consideramos que es favorable porque ha tenido un análisis por los técnicos y ha tenido un análisis por los que viven en estas áreas en donde reiteran el compromiso para fortalecer, y es por eso que decimos que nos hubiera gustado alguna opinión constructiva de quienes no están de acuerdo con esto para poder construirlo de una mejor manera”, manifestó el diputado Robinson. “MiAmbiente va a regularlo, pero también le tocará a MiAmbiente reglamentar esta ley para especificar claramente qué se puede y qué no se puede con referente a nuestro ecosistema de Bocas del Toro”, añadió.

La abogada del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Joana Ábrego, explicó que todo el debate se centra en un artículo que modifica la legislación anterior.

“Este artículo actualmente prohíbe las construcciones, modificaciones o actividades que afecten tres grupos, los arrecifes coralinos, los pastos marinos y otros ecosistemas asociados. La modificación lo que hace es que elimina la prohibición para pastos marinos y ecosistemas asociados, y esos dos grupos los lleva hacia una regulación que deberá emitir el Ministerio del Ambiente en algún momento, sobre qué actividades se pueden desarrollar en ellos. Y para el caso de arrecifes coralinos lo que hace la ley es que de alguna manera disminuye el estándar de protección, porque ya no es una prohibición de todas las actividades que le afecten, sino sólo aquellos que le afecten de manera directa”, detalló Ábrego.

La abogada ambientalista cuestiona que mientras que la legislación anterior tuvo un amplio período de discusión, de unos 2 años, esta modificación fue introducida y finalmente aprobada en cuestión de meses.

Para el sector empresarial de Isla Colón, la modificación era necesaria.

“La ley anterior restringe la construcción en pasto marino, pero las profundidades del Pacífico son diferentes a las profundidades del Caribe. Nosotros en Bocas del Toro construimos sobre el mar. Entonces, al tú limitar la construcción sobre el mar sencillamente nos está sacando del juego”, destacó el presidente de la Cámara de Comercio de Isla Colón, Manuel Sanjur.

El empresario aclaró que la Cámara de Comercio se opone a todo aquello que destruya manglares y corales de forma directa, pero apuntó que es necesario tomar acciones para combatir el desempleo en la provincia y que esto se puede lograr con proyectos agrosostenibles.

“Las personas no le tienen miedo al progreso, lo que le tienen es terror a la corrupción, y por eso muchos se oponen a los cambios, porque sienten que siempre hay algo detrás de todo esto. Pero la verdad es que para nosotros en Bocas del Toro generar más fuentes de empleos es crucial para mantener un balance sano dentro de nuestra sociedad. Si todo se desarrolla en orden y bajo la ley no debe haber nunca un tema de destrucción de manglares o arrecifes”, concluyó Sanjur.