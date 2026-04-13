La Conferencia Episcopal Panameña respalda al Papa León XIV frente a críticas de Trump

El Papa León XIV respondió a las críticas del presidente de Estados Unidos, en un nuevo episodio de tensión entre el Vaticano y la Casa Blanca, marcado por diferencias sobre la guerra, la política internacional y el papel de la Iglesia.Durante una conversación con periodistas a bordo del avión papal, el pontífice dejó clara su postura frente a la presión política: <i><b>'No, no tengo miedo de la Administración Trump, ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso existe la Iglesia'.</b></i>El Papa insistió en que la Iglesia no actúa desde una lógica política, sino moral:<i><b> 'No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz'.</b></i>