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La Conferencia Episcopal Panameña respalda al Papa León XIV frente a críticas de Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el Papa León XIV.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el Papa León XIV. Creado por Gemini
Por
Lourdes García Armuelles
  • 13/04/2026 12:55
El enfrentamiento entre Trump y León XIV refleja tensiones acumuladas durante más de un año, marcadas por la guerra en Irán y la crisis en Venezuela

La Conferencia Episcopal Panameña expresó su apoyo al Papa León XIV tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien lo calificó de “terrible en política exterior” por sus llamados a detener la guerra en Irán y la intervención en Venezuela.

El comunicado, firmado por Mons. José Domingo Ulloa y Mons. Luis Enrique Saldaña, subraya que el ministerio del Papa es espiritual y no político, y que sus palabras deben interpretarse como un servicio a la conciencia de la humanidad.

La Iglesia en Panamá exhortó a las autoridades públicas a elevar el tono del diálogo y evitar expresiones que dividan.

El enfrentamiento entre Trump y León XIV refleja tensiones acumuladas durante más de un año, marcadas por la guerra en Irán y la crisis en Venezuela.

Mientras Trump acusa al pontífice de intromisión, León XIV insiste en que la Iglesia tiene la obligación moral de oponerse a la violencia y defender la dignidad humana.

El Papa León XIV respondió a las críticas del presidente de Estados Unidos, en un nuevo episodio de tensión entre el Vaticano y la Casa Blanca, marcado por diferencias sobre la guerra, la política internacional y el papel de la Iglesia.

Durante una conversación con periodistas a bordo del avión papal, el pontífice dejó clara su postura frente a la presión política: “No, no tengo miedo de la Administración Trump, ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso existe la Iglesia”.

El Papa insistió en que la Iglesia no actúa desde una lógica política, sino moral: “No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz”.

El presidente estadounidense arremetió públicamente contra su figura y su posición frente a conflictos internacionales.

En su red social Truth Social, Trump cuestionó directamente al pontífice:

“No quiero un Papa que crea que esté bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un Papa que critique al presidente de los Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido por una aplastante mayoría”, señaló.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, reforzó su postura: “No creo que esté haciendo un muy buen trabajo. No soy un gran admirador del papa León”.

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