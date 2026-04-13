La Conferencia Episcopal Panameña respalda al Papa León XIV frente a críticas de Trump

La Conferencia Episcopal Panameña expresó su apoyo al Papa León XIV tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien lo calificó de “terrible en política exterior” por sus llamados a detener la guerra en Irán y la intervención en Venezuela.

El comunicado, firmado por Mons. José Domingo Ulloa y Mons. Luis Enrique Saldaña, subraya que el ministerio del Papa es espiritual y no político, y que sus palabras deben interpretarse como un servicio a la conciencia de la humanidad.

La Iglesia en Panamá exhortó a las autoridades públicas a elevar el tono del diálogo y evitar expresiones que dividan.

El enfrentamiento entre Trump y León XIV refleja tensiones acumuladas durante más de un año, marcadas por la guerra en Irán y la crisis en Venezuela.

Mientras Trump acusa al pontífice de intromisión, León XIV insiste en que la Iglesia tiene la obligación moral de oponerse a la violencia y defender la dignidad humana.