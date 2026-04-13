¿Por qué Cobre Panamá sigue operando? Ministro Moltó explica el sustento legal tras el fallo de la Corte

El ministro reiteró que la actuación del gobierno se basa en la Constitución, el Código de Recursos Minerales y el Decreto Ejecutivo 5 de 2026, que establecen la obligación de eliminar condiciones peligrosas en operaciones mineras. Citó el artículo 115 del Código Minero, que dispone que 'ninguna operación minera podrá abandonarse hasta tanto no se haya cumplido con la eliminación de las condiciones peligrosas'.En ese marco, Moltó defendió que el Estado está actuando con respaldo técnico y legal, y que la prioridad es proteger los intereses de Panamá y evitar daños ambientales. <i><b>'No actuar sería irresponsable y contrario a la ley',</b></i> concluyó.